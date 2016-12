A pocas horas de Nochebuena, el famoso villancico de Mariah Carey All I want for christmas is you ya suena en hogares de todo el mundo. Incluido en el de su propia intérprete, quien ha regalado a sus seguidores en las redes sociales un simpático vídeo en el que aparece en una faceta de lo más inusual: como ama de casa navideña. Una felicitación de lo más original.

La Gran diva de la música internacional, Mariah Carey, tiene acostumbrado a su público a apariciones de lo más cuidadas en las que todos los detalles están medidos al máximo: maquillaje, vestuario, peluquería… Una puesta en escena siempre medida al detalle en la que todo es brillo y ostentación. Por lo general, sus publicaciones en redes sociales siguen este mismo esquema.

O por lo menos, esa ha sido la costumbre hasta hoy, cuando ha difundido a través de sus perfiles en Instagram y Twitter -donde es especialmente activa- un vídeo en el que aparecen su hijo, Moroccan Scott y ella cantando y bailando al ritmo de su famoso villancico.

Los dos en pijama –ella vestida con un elegante camisón largo de satén en color rojo con una bata a juego-, en la cocina de su casa, mientras Mariah prepara salsa de favorita en los fogones… Una escena muy familiar y navideña con la que la artista ha felicitado las fiestas a sus 22 millones de seguidores entre Twitter e Instagram y que, en las pocas horas que lleva publicado, ya se ha reproducido más de 10 millones de veces.

Con información de Hola