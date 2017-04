En su excepcional encíclica Laudato SI, el papa Francisco advirtió que el cambio climático no es algo que va a venir, sino que ya lo viven los pobres.

20 millones están en riesgo grave de supervivencia por hambre y falta de agua en Somalia, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen. El calentamiento global ha producido, sequías de gran magnitud, y la desertificación de amplias regiones. Una extensa nota del New York Times refiere que en las aldeas de Somalia, “primero se secaron los árboles y se cayeron. Después empezó a escasear el agua en la villa tornándose oscura, después roja, después verde, pero los campesinos no tenían otra alternativa que consumirla, era la única que tenían”. Un ser humano puede vivir semanas sin alimentación, pero no más de 5 días sin agua. Las hambrunas no son solo un problema de falta de alimentos. Se une a ellas en el caso africano, la crisis del agua. Al tratar de escaparse de la sequía a zonas más pobladas, los desplazados crean campamentos, y ellos son propicios a epidemias mortales como el cólera.

Las hambrunas están extendiéndose en África, en medio de guerras que hacen más difíciles combatirlas, agudizan las escaseces y hacen aumentar los precios. Un recipiente con 20 litros de agua costaba normalmente 4 centavos. En las últimas semanas su precio subió a 42 centavos. Para personas que ganan menos de un dólar diario, eso hace una diferencia inmensa.

Las Naciones Unidas consideran a este desastre humanitario el peor desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los países afectados están padeciendo algunas de las peores sequías de la historia, con sus tierras secándose, y los pastorales desapareciendo. Todo se vuelve amarillo y nada crece. Estos países no tienen ninguna incidencia en el cambio climático, su número limitado de vehículos circulando, y sus muy reducidas industrias no dejan casi huella climática. Sin embargo, como lo ha señalado el papa Francisco padecen de la intoxicación de la atmósfera con dióxido de carbono y otros gases contaminantes que viene de países ricos y industrializados, muy distantes de ellos.

Una experta en agua en Unicef resalta que en las últimas hambrunas en Somalia, las áreas más mortíferas no fueron sin embargo los desiertos, donde no hay alimentos, sino los campamentos de desplazados donde sí los hay. Allí se incuban y desarrollan enfermedades contagiosas como el cólera. Está alimentada por la ingestión de agua contaminada, y la exposición a heces contaminadas. Por otra parte los niños que son los más afectados llegan a los campamentos malnutridos con sus defensas inmunitarias muy bajas.

Asesor especial de la ONU.