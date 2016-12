Representantes del sector inmobiliario y de la construcción revelan que solo 7% de los obreros está en proyectos en desarrollo. el Presidente Maduro benefició con casas a un millón 200 mil personas en el país

Atrás quedó el refrán que reza “el que se casa, casa quiere”, esto debido a que el déficit habitacional fue, durante el 2016, el protagonista y desmotivador de muchos anzoatiguenses.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, Oreste Rosín, informó que la falta de viviendas durante 2016 rondó las 120 mil en los 21 municipios que integran la entidad.

La autoridad recalcó que ciudades como Barcelona, Guanta y Anaco, son las que presentan la mayor precariedad en este sector.

“El problema está principalmente en la falta de materiales que vive la nación que es grave pero que ninguna autoridad competente le hace caso”, advirtió.

Con misiones

A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, entregó el pasado 10 de noviembre 58 nuevas casas en el sector Las Bateas de Maurica, del municipio Simón Bolívar.

El ejecutivo regional informó que, con esa cantidad, suman 429 las moradas dignas entregadas en lo que va de año en todo el estado.

“Desde 2011 a la fecha, hemos construido un total de 73 mil 570 soluciones habitacionales al pueblo, a los más necesitados, a los niños de la patria”, afirmó Moreno.

La autoridad admitió que continúa en ejecución un total de 31 mil 789 viviendas en Anzoátegui.

Según registros llevados por el Ministerio de las Comunas (Mincomunas), se espera iniciar un total de 27 mil 053 planes habitaciones a mediano y largo plazo.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Oreste Rosín, recalcó que aunque estos proyectos ejecutados dieron sus frutos, no son suficientes para cubrir toda la demanda que presenta el sector construcción.

“Las empresas privadas también tienen planes de continuar construyendo nuevas viviendas, pero no lo pueden hacer porque cada día las puertas que tienen abiertas para comenzar estas obras se les van cerrando”, aseguró.

En caída libre

El presidente del Sindicato de Construcción en la entidad, José Hurtado, refutó las declaraciones dadas por el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, e indicó que, en lo que va de año, la paralización en la construcción se ubicó en un 94% a escala nacional.

Manifestó que el nivel de desempleo en este sector ronda el 93% -es decir, solo un 7% de trabajadores están laborando-.

Profundizó que de cinco mil 680 afiliados que habían en el Sindicato en 2015, en estos momentos solo hay 250 empleados inscritos.

“Este año no se ha arrancado ninguna obra de envergadura en toda la entidad. Yo quiero que el gobernador me muestre cómo están construyendo esas casas porque a los obreros no los están contratando”, enfatizó.

Hurtado señaló que ayudantes, albañiles y maestros de obras han tenido que recurrir al mercado informal y, en ocasiones, a la reventa de productos regulados para poder mantenerse.

La autoridad sostuvo que aunque lo materiales como cabillas, cemento, alambre, arena y granzón, están apareciendo en el mercado, estos han tenido un incremento de más de un 250% en sus costos.

“Otro problema que presentamos es la reventa en el mercado negro. Un ejemplo es la paleta de cemento que, a precio oficial cuesta 400 bolívares y los bachaqueros la venden hasta en Bs. 200 mil”, explicó.

En Venezuela

La Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) fue inaugurada en 2011, por el expresidente de la República, Hugo Chávez, y está dirigida a dignificar a las familias venezolanas que no han podido acceder a viviendas propias debido a los altos precios del mercado inmobiliario.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la vivienda un millón 200 mil el pasado 11 de noviembre en el estado Trujillo.

“Para 2019 tenemos como meta construir tres millones de techos dignos. En estos momentos estamos haciendo un promedio de 11 viviendas por cada mil habitantes. Somos el país que está construyendo más complejos habitacionales en el mundo entero”, aseguró.

Sin embargo y mientras eso ocurre, anzoatiguenses sostienen que faltan muchas más moradas para la población.

El ama de casa, Rosa Rivas, indicó que lleva más de cinco años esperando por la construcción de su casa y aún “nada ha ocurrido”.

Misma situación espera el albañil, Alberto Rivera, quien señaló que vive arrimado en casa de su suegra porque no tiene cómo comprar una casa.

“Me metí en un proyecto de la Misión Vivienda desde hace como tres años y nada. Eso quedó así y yo continúo queriendo una casa propia para mi mujer y mis dos hijos”, indicó.

Sueldos flacos

El presidente del Sindicato de la construcción en Anzoátegui, José Hurtado, señaló que otro problema que presenta este sector es el precario sueldo que devengan los trabajadores. “Semanal un ayudante gana Bs. 5 mil; un albañil Bs. 6 mil 500 y un maestro de obra Bs. 7 mil 400, eso es nada por eso les estamos dividiendo la cesta ticket entre las cuatro semanas para que el sueldo les alcance para algo”, explicó.

