¿Por qué la fiscal ha decidido “enfrentarse” al “régimen” de Nicolás Maduro? Así se pregunta, entre [email protected] articulistas de Aporrea: Juan González, en su artículo: ¿Quién y cuándo vendrán a socorrer a Luisa?

Tarde o temprano se sabrán, con mayor claridad y precisión: los antecedentes históricos, los factores del entorno, que explican su conducta; las causas (genoestructurales, fenoestructurales y fenoproductivas) que la han generado. La realidad nos irá evidenciando, las consecuencias (actuales y potenciales) que esta genera y está por generar. Por ahora, tenemos algunas hipótesis que queremos compartir con [email protected] lectores. Algunas basadas en información procesada que disponemos de buena fuente y otras, meras “especulaciones”.

Voy a comenzar por decir, públicamente, sin temores de ninguna naturaleza, que admiro la valentía, la firme decisión, el coraje, el gesto consciente y la capacidad de aprovechar las oportunidades, para el logro de sus objetivos, que tiene la Dra. Luisa Ortega Díaz.

Debo decir, además, que tengo el honor de conocer y tener gran aprecio por el diputado Germán Ferrer, quien a instancia de una líder del Táchira que, prefiero no mencionar, me sugirió, hace varios años, que me pusiera en contacto con él y desde que lo conocí, percibí a un ser humano de especiales cualidades. Reconozco su calidad humana. Mucho tiempo después de conocerlo, fue que supe de su relación de pareja con la fiscal general, LOD.

Establecí contacto con él y parte de su equipo, en Caracas, en las oficinas principales de la Asociación Nacional de Organizaciones y Redes Sociales (Anros), movimiento social que ayudó a crear y que aún preside. Le propuse la firma de un convenio entre la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Técnicas de Gobierno (Escolag) y Anros, que exploramos en firmar pero nunca pudimos concretar a pesar de nuestros esfuerzos.

Sin embargo, fui llamado a colaborar con esta organización y lo hice con la mejor buena disposición de estar ayudando al proceso de construcción del poder popular. En esa organización he podido conocer valiosos cuadros cerrados, de casi todo el país, tanto a favor de Chávez, como con el proceso, con el Psuv y, por supuesto, con su líder: Germán Ferrer. Nunca, debo confesarlo, en las pocas oportunidades que participé, se mencionó abiertamente el nombre de la fiscal general, aunque mucha gente de la Fiscalía, en especial de la Dirección de Desarrollo Social, participaba en las asambleas y talleres de Anros. Nunca, debo confesarlo, estuve indagando cómo y por qué esta relación tan íntima entre Anros y la Fiscalía. Me supuse que, por las relaciones de pareja, se había establecido un relacionamiento “natural” entre una organización y otra. Ambas se entreayudan. Muchos de los participantes, creo que aspiraban ingresar a la Fiscalía o mucha gente de la Fiscalía, se sentía identificada con los propósitos de Anros e incluso veían, en esta relación, una manera de solucionar problemas y satisfacer necesidades que no sería posible resolver, sino formaran parte de una organización popular, como Anros, o estuvieran cerca de una institución como la Fiscalía. En resumen: Anros y la Fiscalía, vale decir: Germán Ferrer y Luisa Ortega Díaz, se casaron, no solo en los afectos sino también en lo político e ideológico, para defender el legado de Chávez y empujar, desde las bases populares al proceso.