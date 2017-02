Trías aseguró que los próximos cuatro meses serán los más “rudos” para el sector

El nuevo año arrancó negativamente para el sector ganadero en el estado Anzoátegui, así lo señaló el presidente del gremio, Wilfrido Trías.

El directivo detalló que la producción cayó un 30% en comparación con 2016, cuando se ubicó en 60%.

“Qué pasa ahora, que el sector se ve de manos atadas porque no se preparó para afrontar la época más fuerte del año, la sequía”, comentó.

Trías manifestó que los cuatro meses restantes del año serán los más rudos para los ganaderos, pues trabajarán con las uñas para sacar a flote la poca producción que han mantenido hasta ahora.

“En junio es cuando comienza la proliferación de pastos naturales, pero mientras eso sucede el productor tiene que sacar de donde no tiene para no perder”, dijo.

Aseguró que no tienen semillas, además los potreros no fueron reconstruidos y las máquinas están obsoletas.

Para Trías, la crisis del sector se agudizará en lo que resta de año, por lo que descartó que la producción llegue casi a su nivel cero, “no va a haber ganado en Venezuela”, citó.

Precio ilógico

Al consultarle al directivo en relación al precio de la carne en los mercados populares, no titubeó para decir que no entendía porqué la estaban comercializando en Bs. 7 mil y hasta más, cuando la distribuyen en el canal en Bs. 3 mil.

“Aquí se sabe que nadie respeta el precio establecido en Gaceta Oficial, es por eso que nosotros hemos hecho tanto hincapié en reunirnos con el Gobierno, para hacer los planteamientos tanto de producción como de costo”, señaló.

El experto señaló que de sentarse ante una mesa de diálogo con el Ejecutivo nacional o regional, se harán grandes logros, no solo para beneficio propio, sino para el de los compradores también.

Nadie controla

El equipo reporteril de El Norte encuestó a varios consumidores, quienes coincidieron en que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), no ha cumplido con sus funciones.

“Tu vas a los mercado y no ves a ningún fiscal haciendo las supervisiones, por el contrario, ves a los vendedores en cualquier punto de la ciudad ofertando sus productos al mejor precio que les parezca”, expresó la compradora Graciela Mujica.

Otro de los entrevistados, quien se identificó como Mauro Sifontes manifestó que el Gobierno tiene que ponerle “mano dura” a los minoristas, quienes se han encargado de “robar al pueblo”.

Zorymar Medina

zorymar.medina@elnorte.com.ve