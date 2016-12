Para todo el que prefiera las manualidades, los envoltorios creativos y el reciclaje, en lugar del convencional papel de regalo de diferentes diseños, estas son opciones geniales para hacer más personales y especiales los regalos

De cara a las fiestas navideñas, ya comienzan a verse muchos árboles de Navidad rodeados de regalos de todos los tamaños. Un presente especial, debe ir envuelto de manera especial, por lo que la tendencia Do It Yourself (DIY) es una opción válida para todo el que prefiera los envoltorios creativos y el reciclaje, en lugar del convencional papel de regalo de diferentes diseños.

Hoy te presentamos siete de estas ideas creativas para que puedas envolver tus regalos tú mismo:

1. Con papel periódico.

Si el deseo es reciclar, el papel periódico siempre es una excelente opción, debido a la versatilidad de envoltorios que se pueden lograr con este tipo de papel. Es importante saber qué páginas del periódico escoger. Por lo general, se suelen elegir las páginas de turismo o las de largos reportajes o artículos de opinión que tienen muchas fotos de paisajes o grandes párrafos de letras pequeñas.

2. Con papel bond.

Con papel bond u hojas blancas extra oficio también se pueden crear diferentes diseños. Puedes forrar el regalo con este papel y adhesivo transparente y luego decorar con un bolígrafo, marcadores de colores, cintas y lazos, que también puedes hacer con tiras de papel crepé, lustrillo e incluso con foami reciclado.

3. Con una caja

Con las ideas anteriores, puedes intentar adornar una caja de zapatos, de cereal o de cualquier otro tamaño, en la que puedes meter el regalo dentro.

4. En una cesta

No hay quien se resista a un gran regalo que sea presentado en una cesta como envoltorio. Si el obsequio es para una persona detallista, esta es una bonita idea para ser atento a cualquier dato que haga el regalo aún más especial.

5. Con bolsas de tela

Muchas tiendas de ropa venden sus artículos y entregan bolsas de tela a los clientes. Estas se pueden reutilizar como una bolsa para obsequiar el regalo comprado. De igual forma, estas bolsas también se pueden coser con fáciles técnicas e incluso, representan una buena oportunidad para que los niños puedan decorarlas y hacer el regalo aún más único.

6. Con celofán.



El celofán nunca pasa de moda. Sigue siendo una excelente opción para envolver botellas de licor, galletas, bombones y productos de aseo personal como cremas y jabones artesanales.

7. Con papel manila.

El papel manila, es del que están hechas las bolsas de pan, en general es un papel café o amarillo y es más grueso y resistente que el papel bond. Es muy económico y con lindos adornos puede lucir como un envoltorio genial para los regalos.

El Universal