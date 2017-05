El alcalde del Municipio Chacao, Ramón Muchacho, informó que 71 personas heridas fueron atendidas por Salud Chacao, tras la movilización opositora realizada en el distribuidor Altamira de Caracas.

El Alcalde precisó que de los 71 heridos, 57 sufrieron traumatismos de diversa índole (entre los que se encuentran 2 personas con impactos de bombas lacrimógenas en el pecho y una en la cabeza), 2 fueron ingresados por quemaduras, 11 por asfixia y 1 por hipotensión.

Muchacho indicó que hasta el momento no ha recibido reportes sobre heridos por impactos de perdigones, metras o balas, pero no descarta que pueda presentarse algún caso en particular.

Con respecto a la movilización de este lunes, el Alcalde de Chacao indicó que fue ingresada una mujer por recibir el impacto de una metra en la boca, que le provocó la pérdida de la dentadura frontal.

Tanqueta arrolla a grupo de manifestantes y asesina a uno aplastandole la cabeza #3Mayo Freddy Guevara Tibisay Salud chacao el rosal pic.twitter.com/Jx4lhr7AuK — Javier (@vzlahavier) 3 de mayo de 2017

