Varios comercios de la zona metropolitana del estado Anzoátegui han bajado su santamaría ante la falta de materia prima

Comerciantes del sector panadero, siguen en jaque ante la falta de harina de trigo que ha generado una baja en la producción del rubro en establecimientos de la zona metropolitana de Anzoátegui.

William Perdomo, vicepresidente del Frente Bolivariano de Panaderías del estado, señaló que la escasez de harina de trigo se ha vuelto una crisis social.

“Las panaderías actualmente laboran en el mínimo de producción, obligando al 90 % de los establecimientos a fabricar menor variedad de panes”, aseguró Perdomo.

En su caso, precisó que ha tenido que bajar su santamaría, puesto que desde el pasado mes de diciembre no recibe el producto.

Asimismo, añadió que la distribución por parte de la empresa Monaca solo está despachando al estado Sucre situación que perjudica al 80 % de los agremiados de los estados Bolívar, Monagas y Anzoátegui.

“Una panadería en condiciones normales, utiliza entre seis y ocho sacos diarios. Hoy en día trabajan con uno”, resaltó Perdomo.

Fuentes de soda

Richard Batista, encargado de la panadería y pastelería, Karla, ubicada en Puerto La Cruz, informó que actualmente trabajan con la reserva que tienen desde el mes de diciembre.

“Mensualmente, nos despachaban entre 30 y 50 sacos de harina de trigo, pero desde el año pasado no ha llegado pedido (…) me he visto obligado a disminuir la oferta de panes y producción de dulces en vitrinas del establecimiento”, explicó Batista.

Agregó que debido a la situación, a diario solo usan un saco de harina.

Ante tal panorama, dijo que han pasado de ser panadería a fuente de soda, además de eliminar la variedad de panes que solían ofrecer.

Por su parte, Elizabeth Martínez, encargada del Rey del Pan, indicó que desde el año pasado no ha recibido mercancía, por lo que han modificado su producción en la elaboración de pan en un 50%.

“Para paliar la situación solo ofertamos canillas (…) no podemos ofrecer café, por la falta de leche. Solo nos estamos sosteniendo con la venta de chuchería y charcutería”, dijo.

Baja producción

La escasez de harina, también afecta la elaboración de pan para hamburguesas y perros calientes.

Luis Herbert, encargado de la Distribuidora La fe, ubicada en Bella Vista, precisó que para el año pasado producían 12 sacos diarios, pero debido a la falta de harina de trigo se han visto en la necesidad de bajar a cuatro.

