La nave anzoatiguense buscará su duodécimo título en el circuito criollo ante un elenco crepuscular que aún no ha podido celebrar un campeonato en suelo patrio

La travesía de El Acorazado Oriental rumbo a su duodécimo título en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) arranca hoy, en Barquisimeto, y ante unos temibles Guaros de Lara, cuyo objetivo es alzar, por primera vez en su historia, el trofeo de campeones en el circuito criollo.

La final de la temporada 2017 de la LPB tendrá sus dos primeros partidos en el Domo Bolivariano.

Marinos de Anzoátegui afrontará su decimoséptima serie decisiva la liga venezolana, tras conquistar la final de la Conferencia Oriental ante Guaiqueríes de Margarita, en una serie que se extendió a cinco juegos.

Los larenses, bicampeones de la Liga de las Américas (2016 y 2017) y campeones de Copa Intercontinental 2016, vienen de vencer -y barrer en cuatro juegos- a Cocodrilos de Caracas, monarcas de la pasada campaña, en la final de la Conferencia Occidental.

“Cuando llegas a estas instancias, de colocarte a cuatro victorias de obtener el título de la liga es porque haz hecho las cosas, bien, pero no podemos conformarnos con eso, hay que terminarlo, tenemos un duro rival, los dos equipos más consistentes en los playoff llegaron a la final, estamos preparados para luchar por el campeonato”, expresó el coach de los navales, el puertorriqueño Tony Ruiz, al departamento de prensa del equipo.

El estratega contará con las incorporaciones del norteamericano Leon Rodgers, Héctor “Pepito” Romero y Oscar Torres.

“Son ganadores, de talla internacional, de gran experiencia, es un plus contar con ellos, eso nos dará mayor profundidad, tenemos un plan establecido y ellos se unirán a lo que tenemos, la gerencia demostró los objetivos al traerlos a ellos”, comentó Ruiz, con respecto a la llegadas del trío.

El base Grégory Vargas, subcampeón en la liga de Israel con el Maccabi Haifa, llegó la semana pasada para reforzar a los náuticos en el pulso ante los insulares y su actuación fue trascendental en los últimos dos encuentros.

“Es una serie bastante interesante, Guaros tiene una gran plantilla, creo que debemos minimizar los errores, no permitirles que se sientan cómodos en su casa ni que agarren un segundo aire en los partidos. Haciendo las cosas bien podemos sacar buenos resultados, serán difíciles los partidos pero tenemos las armas para sacar los triunfos en Barquisimeto”, aseguró Vargas, que se encontrará con su hermano mayor José, pilar de los crepusculares.

Uno de los puntos que deberá corregir el quinteto anzoatiguense será el de las pérdidas de balón, según el “Súper Ratón”.

No podemos tener tantas pérdidas de balón, contra Guaiqueríes no nos fue también en ese aspecto, si ellos capitalizan eso será costoso, no podemos cometer errores ni dejarlos correr la cancha, hay que estar enfocados y concentrados los 40 minutos”, agregó Vargas.

Así llegaron

Marinos clasificó en la segunda posición de la zona oriental con récord de 19-17 y en semifinales eliminó a Bucaneros de La Guaira en seis cotejos.

Guaros también fue segundo de su llave, aunque con mejor foja que los orientales (24-12) y superaron a Trotamundos de Carabobo en la fase de los mejores ocho.

Ambos choques en la capital larense serán a las 7:30 de la noche.