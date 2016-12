Pese a la lesión en uno de sus pies, Adrianza cumplió lo que había prometido, uniformarse con Caribes de Anzoátegui esta temporada

Ehire Adrianza tenía entre sus planes jugar desde el primer día con Caribes de Anzoátegui en la Liga venezolana de Beisbol Profesional (Lvbp), pero una fractura en un pie cambió drásticamente ese pensamiento del grandeliga de Gigantes de San Ftrancisco.

“Quería jugar con el equipo desde el primer día, lamentablemente duré tres meses fuera por la fractura del pie y además debía esperar a concretar mi firma con una organización en Estados Unidos para poder venir a uniformarme, tuve la dicha de firmar el tres de diciembre y me comunique con Samuel Moscatel (Gerente General del equipo) para manifestarle mi deseo de jugar y aquí estoy”, dijo el nacido en Guarenas hace 27 años, previo a su debut con Caribes la semana pasada.

Para el segunda base de la Tribu Oriental es una alegría ver acción en la pelota local.“No hay nada como jugar en Venezuela, tener la oportunidad de hacerlo frente a tu familia, tus amigos, es algo que no se puede comparar con nada, incluso, si se ha jugado en Grandes Ligas, estar en el país es diferente”

Recientemente, Adrianza concretó un acuerdo para mantenerse con la novena de la Bahía, con el que ya lleva tres temporadas con el equipo grande.

“Lo más importante para un pelotero es tener la seguridad de saber a dónde ir, el mercado de Grandes Ligas se ha reducido un poco, hay más competencia, me siento tranquilo porque ya tengo contrato, ahora debo trabajar fuerte para demostrar, aquí vine a seguir mejoraron mis habilidades”

Además, el guarenero agregó que “no soy un jugador que se conforma con lo que tiene, la intensión es mejorar todo, voy a estar con Caribes hasta el último día de la temporada”.

Adrianza debutó en 2014, convirtiéndose en el venezolano 301 en jugar en el mejor beisbol del mundo, y lo hizo como corredor emergente, sustituyendo a su compatriota Héctor Sánchez.

“No hay presión en Grandes Ligas, San Francisco tiene muchas estrellas, estoy compartiendo con jugadores como Jordan Crawford, Joe Panick, ellos me han enseñado mucho, este año fue muy difícil por la lesión, mi familia me apoyó porque me sentía frustrado por no poder volver al terreno”.

Caribeas gran equipo

Cuando se unio a Caribes, su equipo ya había recorrido más del 80% de los juegos programados de la temporada, lo que le permitió evaluar el accionar del conjunto y sus compañeros en colectivo.

“Compartir en Caribes con tantos buenos peloteros es una bendición, tenemos una gran alineación, somos los primeros en varios departamentos ofensivos, Orlando, Alexi, Niuman, René, son figuras que saben jugar a la pelota y lo han hecho excelente este año, los demás vamos a acoplarnos a ellos y llegaremos más fuertes a la postemporada”, comentó el espigado infielder.

Adrianza no tiene limitaciones para jugar, tampoco fecha de expedición de su permiso, hasta donde llegue Carines, él llegará.

“Hasta el título o eliminación, voy hasta el final con mi equipo, vine a ayudar a meternos en la etapa decisiva y a ganar un título”, confesó el criollo.

Poco a poco

Ehire Adrianza ha participado en tres encuentros con la Tribu Oriental en esta temporada, su comienzo ha sido frio, pero espera poder ir adaptándose a medida que vaya tomando turnos en la caja de bateo.

“Tenía tiempo sin jugar, debo llevarlo con calma, lo bueno viene en enero, cuando inicien las series de postemporada, quiero estar al 100% para esa situación, cuando mi equipo necesitará de todos.

Adrianza liga para .183, en 11 turno ha conectado 2 indiscutibles pero ya registra cuatro carreras remolcadas.

José Barberi Jr.

[email protected]