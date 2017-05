Para desgracia de sus fanáticos, la banda de rock Aerosmith anunció su separación.

A través de una entrevista radiofónica, el líder de la banda, Steven Tyler, confirmó que el grupo prepara una gira de despedida para 2017. Tyler aseguró que es “el momento” de que Aerosmith diga adiós y que le consuela el hecho de que la suya es, junto a Rolling Stones, “la única banda que conserva a sus miembros originales”.

La banda tiene una gran trayectoria pero fue en la década de los 90’s cuando revolucionó a nivel mundial.Temas como ‘Crazy’, ‘Crying’ y ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, son solo una de los icónicos temas de Aerosmith.

De hecho, es posible que las nuevas generaciones no lo sepan, pero el primer disco del grupo salió en 1973 y contenía otra de sus grandes canciones, ‘Dream On’. Además, ‘Toys In the Attic’, su tercer disco, fue un bombazo en Estados Unidos y vendió más de 8 millones de copias.

La “bomba informativa” le viene muy bien a Tyler ahora que saca disco en solitario, ‘We’re All Somebody From Somewhere’. Será un disco country y su salida se espera para el próximo 15 de julio.

Con información de Últimas Noticias