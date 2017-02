El vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, aseguró este domingo que no tiene bienes ni cuentas en los Estados Unidos y en “ninguna parte del mundo”, esto tras los señalamientos por parte del Departamento del Tesoro que lo acusan de supuestamente estar involucrado con narcotráfico.

“No hay ni una sola prueba. No tengo cuentas bancarias ni en EEUU ni en ningún lugar del mundo, no tengo propiedades. No tengo visa, jamás he ido a EEUU. Son calumnias que se caen por sí solas””, afirmó en entrevista con el periodista José Vicente Rangel.

Acusación

El Aissami reafirmó que no existe “ninguna prueba” que lo vinculen con las acusaciones en su contra por parte del Gobierno de los EEUU sobre presunto narcotráfico.

“No hay ni una sola prueba; es una medida ilegal (…). Son parte de una campaña para abonar, para tratar de calumniar”, manifestó.

El Aissami rechazó que la oposición venezolana “se uniera a la campaña de EEUU”.

Con información de Globovisión