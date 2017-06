La información se conoció de manera extraoficial por algunos médicos y personal del recinto hospitalario

En el hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre, al menos, se registran 20 casos de paludismo entre la emergencia, terapia intensiva y otras áreas del principal centro de salud de la zona sur de Anzoátegui.

La información se conoció de manera extraoficial por algunos médicos y personal del recinto hospitalario que alegaron que precisamente ayer siete personas llegaron a la emergencia con los síntomas de la enfermedad.

Los pacientes presentaban fiebre, dolor en los huesos y vómitos por lo que fueron enviados al área de Epidemiología.

Hermes Rodríguez de 59 años de edad, fue uno de los que llegó con el malestar.

El hombre que reside en el sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, viajó a San Félix estado Bolívar hace un año y ya con esta ocasión son dos veces que le da malaria.

Hace siete meses estuvo hospitalizado en una clínica por dos semanas y desde el lunes comenzó a presentar fiebre de nuevo, por lo que acudió al hospital.

Su hija contó que en vista que no hay para hacer el examen de la gota gruesa (para diagnosticar la enfermedad), se la tuvieron que hacer en un laboratorio privado.

La joven alegó que canceló 4 mil bolívares por la prueba.

Se conoció que el fin de semana se atendieron a 18 personas, la mayoría habitantes de Guanipa.

Luis Palermo de 68, está recluido desde el domingo en el hospital. El hombre que vive en la urbanización Santa Elena está a la espera del tratamiento.

Su vecina Dennys Bolívar dijo que el jueves presentó fiebre, dolor de huesos y vómitos, pero en vista que no mejoraba, el domingo lo trasladaron al hospital.

“Todavía es fecha que no le han aplicado el tratamiento, le hicieron la prueba por fuera porque aquí no hay para hacerla y le salió el paludismo mixto”, agregó Bolívar.

La mujer destacó que lo único que le colocan es solución para que no se deshidrate pero esperaba que colocara el tratamiento.

Entre los otros pacientes de Guanipa hay residentes del sector Santa Ana, donde hay proliferación del virus, entre ellos de Ayacucho, Bicentenario y calle Colón.

El paciente Orlando Díaz de 47 años, habitante del sector 12 de Octubre de El Tigre, contó que es primera que padece paludismo.

“Hace mes y medio fui a las minas. Y desde el jueves estoy hospitalizado, me han puesto tratamiento pero las pruebas de laboratorio me las hago afuera”, dijo.

Sin autorización

El equipo reporteril de El Norte trató de contactar a la jefa de Epidemiología del distrito sanitario 5, Ángela Gutiérrez pero su asistente informó que estaba de vacaciones aunque en ese momento la especialista se encontraba en la oficina.

El epidemiólogo del hospital, Oliver Ladera destacó que no estaba autorizado para declarar.