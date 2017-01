Según representantes de Copsida, por cada uno de los casos confirmados hay 30 sin diagnosticar

Como alarmante, consideró el incremento de nuevos pacientes diagnosticados con VIH/Sida en Anzoátegui -los cuales se encuentran entre 11 y 16 años- la representante de la asociación civil Anzoátegui sin Sida, Mildred Bolívar.

Aunque recalcó que en los últimos años ese ha sido el patrón que se repite ya no solo en sectores desprotegidos, sino también en zonas escolarizadas y con estrato social de clase media, indicó que no maneja las cifras exactas porque esa es responsabilidad de los entes del Estado y por lo tanto las fundaciones no las manejan.

Comentó que los casos que se daban anteriormente en edad temprana eran heredados por la madre, pero eso ha cambiado.

Bolívar apuntó que este comportamiento social podría estar asociado a la presión que ejercen amigos en edad más avanzada y que tienen una vida sexualmente activa, así como el descuido de los padres, o porque pasan mayor parte del tiempo en ocio y terminan experimentando sin tener instrucciones previas o introducción de manera responsable en los temas sexuales.

La representante de Anzoátegui sin Sida, resaltó que por eso se mantienen todo el año desplegados en comunidades para brindar orientación a los más inexpertos con charlas sobre la importancia del uso de preservativos durante el acto sexual.

El coordinador del programa regional VIH/Sida, Henry Gómez, reiteró que al año, cerca de 350 nuevos casos ingresaron al programa durante el primer semestre, con el fin de ser beneficiados con la entrega de tratamiento de forma gratuita. Esa fue la cifra que registró durante los 12 meses de 2015.

Resaltó que el programa ha llegado a las escuelas, comunidades y centros de salud, con charlas en las cuales se han entregado preservativos.

Prevención

Bolívar exhortó a la población a mantener la prevención en la sexualidad, puesto que no solo es el VIH lo que se transmite en la intimidad, sino una serie de enfermedades que aunque no son mortales, son de gran riesgo, como gonorrea, sífilis y virus de papiloma humano (VPH).

Señaló que por este virus decenas de mujeres sufren al no buscar un diagnóstico o tratamiento temprano, sino que esperan a que se le presenten los síntomas más traumáticos, como los son la formación de verrugas purulentas en sus zonas íntimas.

Yosemarys González

