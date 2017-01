Luego de las polémicas causadas durante las campañas presidenciales en Estados Unidos, la actriz y modelo venezolana Alicia Machado, se pronunció a través de su cuenta en la red social Instagram y expresó como se siente ante la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.

Aunque en ningún momento menciona el nombre del próximo del mandatario norteamericano, la ex Miss Universo sí establece que se siente “realizada de haber podido participar de un momento histórico para este gran país”, en referencia a su activa participación en la campaña de Hillary Clinton, ex candidata demócrata a la presidencia.

“Sobre todo me siento en paz y con la satisfacción de haber dejado un granito de arena en la enorme travesía que aún nos falta a las mujeres para lograr la igualdad, el respeto a nuestros derechos y el fin de la violencia de género”, se lee en el mensaje publicado en las redes sociales.

Asimismo, Machado recordó que fue víctima de los insultos de Trump durante y después de ser Miss Universo, principalmente porque consideraba que tenía sobrepeso.

“Sé que en este momento están muchos atentos a lo que publique y por esta razón decidí escribir. Estén tranquilos mis detractores y los que me siguen difamando por encima de la ley, estoy en mi mejor momento, repleta de la felicidad que me genera la verdad. La historia no se borra. La experiencia política que tuve me ha dado una visión de la vida y de mi propia vida, muy distinta, para bien y de la de mis seres queridos”, concluyó la criolla.

Elizaira Marval