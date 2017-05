Amor de madre por Liliana D. González

Cierto día dos madres solteras fueron a ver al rey Salomón para resolver un asunto.

Ambas vivían en la misma casa y cada una había dado a luz un niño, más o menos en la misma fecha. Por la noche, una de las madres, en forma accidental se dio vuelta sobre su bebé y lo asfixió. Al despertar de madrugada notó que su hijo estaba frío e inmóvil.

Entonces la angustiada mujer tomó al bebé dormido del lecho de su compañera y colocó al bebé muerto en su lugar.

Más tarde, cuando la otra mujer despertó, encontró al niño muerto y comenzó a lamentarse con gran pesar. Pero después de examinar al pequeño se dio cuenta que no era su hijo.

Al mirar al otro lado del cuarto, ella vio a su compañera sosteniendo firmemente a su hijo. Las dos mujeres comparecieron ante el rey disputándose la maternidad del niño vivo. Una decía: «No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No; tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey».

¿Cómo podría Salomón determinar quién era la verdadera madre? Era una situación inusual y confusa. Empero, el rey interrumpió el debate y dijo: «Traedme una espada».

Y le trajeron una espada. Enseguida le dio la espada a un guardia y le ordenó: “«Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), y dijo: «¡Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo: «Ni a mí ni a ti; partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre»” (1 R 3:16-28).

Si alguien en el mundo ama a un hijo más que a sí mismo, es una madre. Ningún otro amor en la vida mortal llega a aproximarse más al amor de Cristo que el amor abnegado que una madre siente por un hijo. Ese sentimiento que viene del corazón de Dios mismo, hace que una madre se dé por completo a sus hijos sin condición, sin esperar nada a cambio.

¡Así es el amor incondicional de Dios! Cristo se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio (Ef 5:2). Si hoy reconoces en tu vida un amor paciente y bondadoso, que no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso; que no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor; un amor que no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad; que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (1 Co 13:4-7NVI),es el amor de madre.

Amor de madre por Liliana D. González