La Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes 2 de mayo, un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

El diputado Juan Miguel Matheus abrió el debate indicando que “Maduro sabe que es débil, que es frágil, que le queda poco tiempo en el poder y por eso trata de crearla. Maduro quiere aislarse internacionalmente y por eso trata de huir de la OEA, una segunda arista es la represión, y una tercera es acabar con la Constitución, pretender convertir a Venezuela en un pueblo sin Constitución. Hay un Golpe de Estado continuado con su artífice que es Nicolás Maduro”.

Destacó que “en Venezuela nadie quiere constituyente lo que sí queremos es un nuevo presidente, y ese es el temor de Maduro. Si hubiese una Constituyente bien convocada en primer lugar tendría que redactarse el acto de iniciativa(…) una vez que se tiene la iniciativa y se convoca a un referendo consultivo y se le pregunto al pueblo si quiere una Constituyente es cuando se puede iniciar(…) esto es un absurdo jurídico y político que Nicolás en el cementerio de su popularidad convoque una Constituyente cuando tiene al pueblo clamando su salida”.

Dijo al presidente Nicolás Maduro que “es el momento de entender la infelicidad de su papel, ya usted ha hecho suficiente” y sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que “no es una montonera de hombres y mujeres uniformados y armados. La Fanb es una institución creada por la Constitución y su deber es honrarla y colocar toda la presión que puedan al amparo 333 para que Maduro no pueda convertir a Venezuela en un país sin Constitución”.

El parlamentario Henry Ramos Allup sostuvo que los que están “en el gobierno han hecho de la Constitución un coleto que lo usan a su capricho, este es un capítulo del Golpe de Estado continuado. El tema central, lo que epxlica estas vagabunderías es el hecho de que el gobierno no quiere contarse, ¿cómo se explica que el gobierno convoque una Asamblea Constituyente, lo cual supone hacer elecciones y no hace las elecciones que ya están vencidas?”.

Denunció que “pretenden hacer una Asamblea Nacional Corporativa, esto comenzó con el episodio del revocatorio. Al malandro para salvarse se le ocurrió asesinar al revocatorio, dijo que haría las regionales y luego mató ambas. No le gustó la palabra ‘prostituyente’, además ‘sufragicida’, porque no quiere contarse”.

“Por ahí estaban diciendo que nos van a consultar, a mi que no me llamen, porque yo no tengo nada que decirles. El diálogo se agotó. Aristóbulo dijo que ‘consultar bases comiciales ¿para que, si eso es perder el tiempo?’,tú que le has hecho perder el tiempo a este país, malandro. ¿Por qué no le preguntamos a las bases comiciales si quieren que se vaya el espantapájaro o no?”, afirmó.

Sostuvo que cuando “lleven a consulta del prostíbulo de la Sala Constitucional van a decir que Maduro tiene la razón en todo lo que dijo y lo que no dijo. Ya el Ministro de Defensa le dio un respaldo total a esta vagabundería. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno?, no sabe uno, quizás están buscando impunidad para sus fechorías y delitos, con todas estas cosas si es que hay alguna posibilidad de que planteen negociación lo van a hacer con sus exigencias”.

El diputado José Luis Pirela participó en el debate diciendo que la Constituyente es lo último que necesita el país “¿Qué le estás ofreciendo al pueblo? ¿Una nueva constitución a un pueblo que tiene hambre? Aquí el problema es el gobierno, el problema es el narcotráfico y este presidente sale con la payasada de venir con una Constituyente comunal, de unas comunas que no están en la constitución”.

“Ese pobre presidente no encuentra cómo sacar a la gente de la calle que está reclamando comida, medicinas, cambio en el país, sale con este parapeto tramposo de una Constituyente Popular que tiene como fondo ver cómo logra perpetuarse en el saqueo que están realizando en Venezuela. Este dictador de anime, que no tiene ni el coraje de convocar al pueblo para que decida, acaso pretende que el mundo se coma ese contrabando de golpe continuado que pretende dar con una Asamblea Constituyente donde las bases comiciales no sean evaluadas y sometidas a la aprobación del pueblo”.

Afirmó que hay un golpe de Estado continuado “Aquí se trata de decirle al mundo: esto es un ejercicio continuado del mismo golpe de Estado, de las 58 sentencias ilegales de la Sala Constitucional. Ese acuerdo tiene que ser conocido por el mundo, rechazado y condenado por todo el mundo democrático cuando lo que se trata es asaltar el poder”.

La diputada Delsa Solórzano, señaló que “Maduro le tiene miedo al pueblo, a contarse y este pueblo quiere elecciones, queremos votar, Maduro se niega y por eso le da el nombre Constituyente a algo que no es más que un fraude, solo el pueblo tiene el poder constituyente originario y se lo quieren quitar”:

Solórzano afirmó que lo que Maduro convoca es “la disolución de la República para que Maduro pueda perpetuarse en el poder sin contarse. Quien quiera ser constituyente debe ir a elecciones y ser electo por el pueblo. No puesto a dedo como quiere Maduro”.

Destacó que los diputados por la MUD siguen insistiendo en un proceso electoral. “Estos diputados somos la voz del pueblo y no vamos a permitir que se nos silencie y menos en una circunstancia donde el pueblo carece de salud, comida,medicinas. Maduro te seguimos retando queremos elecciones, queremos contarnos”.

Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, dijo“Nicolás Maduro no está convocando una Constituyente, en el mejor de los casos esto es un disfraz para un nuevo congreso de la patria (…) Si hay una aspiración de toda República es ser libres e iguales y si hay un momento en el cual una persona, un venezolano es libre e igual a los demás, es cuando vota porque su voto vale igual que el de cualquier otro venezolano”.

“El esquema que plantea Maduro, uno fraudulento, es una elección en la que no es el pueblo quien decide sino el Estado quien decide, es decir, ellos son los que van a decidir quiénes pueden votar y quiénes pueden postularse. Aquí se está planteando que el Psuv se elija entre ellos mismos para cambiar la Constitución y someternos a todos a una dictadura cubana con una Constitución hecha a su medida. Planteen una Constituyente de verdad y veamos qué quiere el pueblo”.

Aseguró que esto es la última acción de la ‘dictadura’ de Maduro “Nicolás Maduro está huyendo hacia un precipicio y depende de nosotros como pueblo hacer que este sea el último error de la dictadura, todas las dictaduras caen cuando cometen un último error. Esta pantomima que quieren convocar no nos saque de nuestra principal fortaleza que es el pueblo en la calle movilizado, basta de abusos y basta de represión, este pueblo no se cala más otro atropello”.

“Señor Nicolás Maduro, no va a poder gobernar Venezuela mientras aquí haya una dictadura. La gente va a seguir en la calle hasta que aquí se restituya el orden constitucional. Ya esto se trata de si hay o no Venezuela, llegó el momento en el que cualquier diferencia la pongamos a un lado y nos unamos para salvar a Venezuela de Nicolás Maduro y sus locuras”.

Con información de Panorama