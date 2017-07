La Asamblea Nacional (AN), aprobó este martes 18 de julio las Postulaciones Judiciales presentadas en el informe sobre proceso de selección de candidatos a Magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales sobre el proceso de selección de los candidatos, fue el encargado de leer el informe.

“Hoy me toca entregar el informe final del Comité de Postulaciones Judiciales para la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes, que la ser designados y juramentados, pasaran a suplir a los ya llamados ‘magistrados exprés’ que fueron nombrados violando la ley el 23 de diciembre del 2015, cuando el presidente de la Asamblea Nacional saliente, Diosdado Cabello, era el que promovió en ese momento el nombramiento. La AN el año pasado, bajo la presidencia del diputado Henry Ramos Allup, hicimos dos informes donde se les explicó al país: las causas, la violación de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, la violación de la Constitución y del reglamento de Interior y Debate de esta AN, cuando ese diciembre en menos de cinco días, fueron nombrados 33 magistrados. Hoy el comité de la AN, cumpliendo el mandato que le fue asignado por la mayoría contundente de 12 millones de venezolanos, que votaron ese 6 de diciembre de 2015 por esta asamblea y ratificado el domingo pasado, vamos a cumplir con la ley y la Constitución, vamos a nombrar los nuevos magistrados del TSJ”, dijo.

Con información de Panorama