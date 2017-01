El veloz central se confesó determinado a convertirse en pieza inamovible de la defensiva anzoatiguense y disputar “los 40 partidos de la temporada”

“No me pasa otra cosa por la cabeza, que jugar los 40 partidos de la temporada. Ojalá tenga la salud que se requiere para estar a ese nivel, pero no tengo otra (expectativa) que esa y por eso trabajo fuerte, para estar en cada encuentro”.

Con esas palabras, Edgar Mendoza confesó la determinación con la que anhela convertirse en una pieza inamovible de la defensiva del renovado Deportivo Anzoátegui, que se estrenará este domingo en la ciudad de Valera, donde visitará a Trujillanos en la primera jornada del Torneo Apertura 2017 de la Primera División del fútbol profesional.

El veloz central bolivarense, de 25 años de edad, rescató “los niveles de intensidad que están trabajando todos”, durante la pretemporada y que se observó en la participación aurirroja en la Copa Bicentenaria en Barinas, donde cayeron en penales en los cuartos de final, precisamente ante los Guerreros de la Montaña.

“Hemos estado trabajando muy bien, no solamente en la línea defensiva, sino también los muchachos en la parte de adelante que nos están haciendo el trabajo a los defensores mucho más fácil”, evaluó Mendoza y argumentó que “están apretando y cuando (los rivales) llegan a la zaga, ya lo hacen desgastados gracias a esa presión que están ejerciendo”.

Mentalizado en grupo

Edgar Mendoza, quien llegó en 2013 a la institución, reconoció que “las expectativas que tiene el grupo ya son a nivel de campeonato. Anzoátegui viene de meterse durante años en copas internacionales, pero no nos conformamos con eso, sino con también trascender y seguir peleando el título”. Agregó que “el torneo pasado llegamos a una final, con muchísimo esfuerzo, pero no nos alcanzó. Ahora este equipo joven y aguerrido, buscará hacer de este (estadio General José Antonio Anzoátegui) su búnker, para no pensar en otra cosa que no sea el campeonato y salir con todo en los tres frentes. El grupo está preparado para eso”.

El portentoso defensor, que disputó 27 partidos en todas las competiciones de 2016, afirmó que “los que están llegando, están entendiendo muy bien la idea del técnico” y eso le permitirá al combinado aurirrojo cohesionarse, luego de la salida de casi dos decenas de jugadores en el mercado entre temporada.

Acerca de ese cambio gerenacional y la reestructuración que atravesó la plantilla oriental, Mendoza aseguró que “ahora no somos un equipo de nombres, porque ya salimos de esos nombres que teníamos, que eran jugadores con amplia trayectoria en el país, pero el entrenador quiso renovar la plantilla” y agregó que se convirtió en una nómina “muy joven, con jugadores que de verdad quieren comerse al mundo y estamos trabajando a unos niveles super buenos en intensidad”, con el objetivo de iniciar la campaña 2017 con un resultado positivo en su visita a Trujillanos en Valera.

Línea defensiva batallada

El técnico argentino Nicolás Larcamón afirmó que la zaga es una de las zonas que trabaja con mayor empeño, debido a que “los centrales, en su mayoría, son nuevos a excepción de (Edgar) Mendoza y Enoc (Vásquez), que ya estaban”. Rubén Ramírez, Gilbert Guerra y Leonardo Falcón batallarán por incluirse en la zaga.

Eduardo Ceccato García

