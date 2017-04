Annarella Bono, una de las animadoras del programa de televisión de Televen, Lo Actual, se disculpó ayer en sus redes sociales por los comentarios emitidos durante una de las transmisiones del espacio televisivo, en los que se refirió a sus compañeros artistas que residen en el exterior.

Migbelis Castellanos, Ricardo Álamo, George Harris, Mercedes Brito y el periodista Fernando Girón le respondieron a Bono.

Toda esta semana la conductora se había mantenido al margen e incluso desactivó los comentarios en su cuentas en las redes sociales, pero la tarde de ayer decidió romper el silencio y publicó unas fotografía donde se disculpa por “las cosas que dijo sin pensar”.

“Queridos seguidores, sé que todos están esperando que hable por esta vía. Aquí estoy después de tantos días de pensar y reflexionar sobre mi conducta en la televisión nacional. Quiero primero que nada decirles a ustedes que paren el odio, la rabia y la intolerancia de comentarios horribles sin conocer si lo que escriben es cierto”, comentó Bono.

“A mis compañeros de trabajo que se sintieron mal por lo que dije sin pensar, saturada de tantas cosas que veía en las redes sociales les pido disculpas”, expresó la artista. “Hoy hable con Vanessa Carmona y me decía algo muy cierto. ‘Anna, en Miami muchos son los que están luchando por salir adelante’. A ellos, mi comentario ligero los lastimó. Solo pude responder que tenia toda la razón; siempre he valorado a toda la gente que se va porque llevan un pedazo de nuestra tierra”, añadió.

Bono también dijo: “a mis compañeros de cuentas de farándula y redes sociales que han creado un odio y ensañamiento entre hermanos, compañeros y hasta amigos, les digo que ahora más que nunca no se pueden dividir”

A quienes suben imágenes de Bono, la animadora les respondió: “los invito a revisar mis redes; los invito a investigar antes de hacer retuit, ya que ustedes son páginas en las que el país siente tiene credibilidad”. “Para despedirme, quisiera que antes de escribirme todas las cosas horribles que he leído, primero revisen, averigüen si son ciertas; mis redes estarán para que se diviertan. Cada quien tiene su manera de protestar pero no por eso debemos juzgar. Aprendí una gran lección y fue a no generalizar”, concluyó.

