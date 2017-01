El delantero, de 23 años de edad, reveló su emoción por poder jugar en una Primera División y estar en un torneo internacional, con Anzoátegui

“Son muchos los extras que tiene el hecho de haber venido. Tanto el poder jugar en la Primera (División) de Venezuela, como estar en una competición internacional. Es apostar a uno y tener esa confianza que acá se puede seguir creciendo”.

Con esas palabras, el argentino Jeremías Ugo Carabelli reveló toda la ansiedad y convicción que tiene por demostrar su talento en el ataque de un reestructurado Deportivo Anzoátegui, que se estrenará mañana en la ciudad de Valera ante Trujillanos, en el Torneo Apertura 2017 del fútbol profesional.

El delantero de área, de apenas 23 años de edad, llegó a préstamo del club Chacarita Juniors (Primera B Nacional) y se mostró notablemente sorprendido con la ciudad que lo recibió, además de la amabilidad de sus nuevos compañeros, desde que se reportó el martes a la pretemporada de la organización aurirroja.

“Me integré de la mejor manera, muy contento por el grupo que encontré”, explicó el atacante bonaerense y argumentó que “no me imaginé que me iban a recibir tan bien, tampoco lo contrario, pero nunca que sería así tan bien. Es un grupo humano increíble, que trabaja fuerte y tiene mucho potencial”.

Ugo Carabelli, ariete de 1.87 metros de estatura, confesó su gratitud por haber sido considerado para integrar la plantilla oriental.

“Me llamaron de acá (Anzoátegui) y no dudé ni un minuto en decir que sí y me siento totalmente agradecido con la institución, cuerpo técnico y ahora con mis compañeros, que me recibieron así (muy bien)”, explicó el argentino tras la sesión vespertina de ayer en el estadio General José Antonio Anzoátegui.

Esa consideración del cuerpo técnico, liderado por su coterráneo Nicolás Larcamón, para que llegara a la organización “a uno lo entusiasma, le da una motivación extra”, afirmó y añadió que “me siento feliz, porque además de encontrarme con este grupo humano, la gente (anzoatiguense) tiene un buen trato”.

Al incluir a los orientales en su intervención, aprovechó para resaltar que “la ciudad, de verdad, que es espectacular. No sabía que me iba a encontrar con esto: los paisajes, el clima. Estoy muy entusiasmado”.

El espigado delantero centro aseguró que “venía de estar entrenando”, con Chacarita en Argentina y agregó que “me voy a adaptar al juego que proponga el cuerpo técnico y voy estar a su disposición siempre. Estoy ansioso por comenzar el torneo”.

Comprensión de la idea

Jeremías Ugo Carabelli, formado en el modesto club Excursionistas, expresó en el comunicado de su presentación oficial con el aurirrojo, que “soy muy joven y rápido. Creo que me puedo adaptar a su estilo”, al referirse de la ideología futbolística del estratega Larcamón y añadió que “es una oportunidad para aportar al equipo lo mejor de mí”.

Al ser consultado si coincidir en nacionalidad con el timonel oriental le ayudará a adaptarse más rápido al planteamiento aurirrojo, Ugo Carabelli (sus dos apellidos), respondió de manera tajante: “sí. Obviamente, voy a entenderlo. Es un cuerpo técnico que es integrado por dos argentinos que saben del fútbol de allá” y argumentó que “ya Nicolás (Larcamón) está aquí (Anzoátegui) desde hace un año, sabe claramente como es el fútbol venezolano y ese es un plus para todos”.

Se estrenará en casa

El delantero argentino Jeremías Ugo Carabelli estará disponible para la segunda jornada del Torneo Apertura 2017 y debutará con Anzoátegui en el estadio General José Antonio Anzoátegui, donde recibirá a Zulia FC. Luego que ayer se confirmó que todavía no había llegado la transferencia de la ficha del ariete bonarense y no viajará a Valera para el debut.

Eduardo Ceccato García

