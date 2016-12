No solo la buena lectura se impuso este 2016, sino también, aquellas que te ayudan a librar batallas e incentivan al mundo motivador con cada línea ingerida, bien sea para mejorar en la función filial o destronando los miedos de la capitanía del éxito.

La encargada de la librería Más Libros, ubicada en el Centro Comercial Morro Mar de Lechería, Jelitza Padrón, comentó que, uno de los libros que más se vendió fue: “Padres esto es un 911” de la autoría de María de los Ángeles Rondón, psicóloga y locutora de la región anzoatiguense.

El demandado texto tiene un precio estimado de seis mil bolívares. “La gente no ha dejado de buscar este recurso literario que busca ayudar a aquéllos padres que son primerizos o que, tienen hijos pasando por plena adolescencia”, expresó Padrón.

En la segunda posición del top de los libros más solicitados en el 2016, se encuentra “El libro de mi vida” bautizado por Andreína Méndez Sarmiento, cuyo costo es de Bs. 2.603.

“Es un libro ingenioso, no sé cómo antes a una persona no se le había ocurrido hacer un libro como este. Realizan preguntas sobre nuestro pasado, preguntan cosas aleatorias, como haz un dibujo de un pato con la mano con la que no escribes, cuáles han sido tus mejores recuerdos, además, me doy cuenta de cosas de mi misma que yo ni sabía. El libro de mi vida, ayuda a valorar las cosas que no recordamos y que son importantes”, relató María Paola Goitía, estudiante del 7mo semestre de Comunicación Social.

Para Goitía aplica el dicho “Éramos felices y no lo sabíamos”, expresó entre risas.

“Pepito el insecto palito” es el tercer libro más demandado por los padres para sus niños, escrito por la venezolana Mónica Montañés

Entre opiniones y relatos de la autora, comenta que, este micro-cuento infantil, versa sobre la importancia de los seres que no son públicamente famosos, de los héroes anónimos que realizan grandes cosas. ¡Es una buena iniciativa para incentivar a los pequeños de casa!

En el cuarto lugar, se encuentra “La niña que se aburría con todo”. Escrito por el venezolano novelista, Leonardo Padrón.

Este libro reúne tres cuentos, “La niña que se aburría con todo”, “La oscuridad que no asusta” y “La oveja que contaba hombres para no dormirse”.

Padrón lleva a los lectores a través de este libro hacia otra dimensión. A imaginar y a pensar, ¿En qué lugar reside la curiosidad? y ¿Cómo es el mundo de los sueños?

Y para nuestra sorpresa sigue en boga El Principito.

En francés: Le Petit Prince. Es una novela corta y la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), también traducida al español por Bonifacio del Carril.

Siendo el quinto libro más vendido, tampoco pasa de moda ni deja de ser el recurso literario más buscado por lectores jóvenes, adolescentes, adultos y hasta viejitos.

Según Patricia Brito, chef internacional y fiel lectora de El Principito, es un libro muy sencillo y deja mucho a la imaginación.

“Da demasiada paz, se adapta a tu vida y consiste en más que todo no perder ese pequeño niño que llevamos por dentro. Es hermoso y creo que tiene mucho significado para muchas cosas, de ahí viene el crecer para no cerrar nuestras mentes a todo lo que está en el mundo, saber que lo que no estamos viendo a simple vista y es lo que todo el mundo ve, no es lo más importante”, comentó Brito.

“No es cuestión de leche, es cuestión de actitud” se encuentra en la posición número seis de los libros más vendidos de este año.

Escrito en el año 2012 por quien fue psicólogo de nuestra selección nacional de fútbol (2001-2007), Carlos Saúl Rodríguez, es un libro que da mucho de qué pensar en cuanto a la humildad y el ser humano.

El autor, revela de forma motivacional a través de este libro, su historia personal, con altibajos, triunfos y caídas, de modo que, quienes lo lean, al percibir su historia, sientan un respiro, admiración y ganas de seguir si el lector se encuentra en mal momento.

Jelitza Padrón, encargada de la librería Más Libros, comentó que pese a no haber sido uno de los más vendidos, es el que más le llama la atención.

Padrón comentó que, aparte de haberlo escrito un venezolano, es motivador que una persona que comenzó su carrera desde abajo, haya tomado la iniciativa de escribir un libro referente a los efectos que tiene la humildad en el ser humano y lo importante que es.

“Todo lo podemos lograr si tenemos una buena actitud, si sabemos lo que queremos”, dijo Jelitza.

Por otra parte, la encargada de la librería Más Libros, comentó que es increíble que aún exista la fidelidad de los lectores hacia los libros en físico cuando la tecnología ha acabado con ese paradigma, también, a pesar de los precios que han variado, han subido este año como nunca, los clientes no han dejado de asistir a los locales en la búsqueda de las lecturas de sus preferencias.

Génesis Paliche G.

[email protected]