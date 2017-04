El árbol que nunca se nombra en la casa (I) por Daniel Versástegui

Helis luego de haber escuchado tantos comentarios que hacían en los lugares que visitaba, decidió también contar su historia y de cómo hizo para vencerse a sí mismo.

Fue una prueba muy difícil que solo logró superarla con la fuerza y valor personal, la que supo imprimir al acudir en favor de sus pasadas experiencias, las cuales le dejaron como sello y marca, que no existe mayor crecimiento humano que aquel que puede ocultar la tristeza, las injusticias y el desaliento, transformándolo a su favor.

Helis sin más educación que la recibida en sus primeros años de vida, y una lucha constante que lo empujaba desde muy adentro de su alma, su conciencia, si acaso ella existió en él para esa época, le repetía en forma reiterada, que no había mayor lucha sobre la faz de la tierra que aquella que te ayuda a ti mismo, apartándote de la perdición y que te sirva para contarlo, y que esto se convierta para otros seres humanos en un sencillo ejemplo de superación y guía Somos hombres de retos ajustados al tamaño de las circunstancias, siempre le decía su abuelo antes de morir.

Así comenzó su vida, que no fue muy buena para contarla, pero existió y es necesario decirlo. Ante todo, sabiendo que existen seres que la vida les resbala y otros en que la vida les deja huellas, cicatrices que les persigue y los delimita, solazándose en sus miedos. Esos que los despiertan por las noches exaltados, sin saber de dónde proviene tanto dolor y rabia.

Como dije en un principio. La vida de Helis no era digna de alabar, no somos protagonistas de esta historia por el bien de la humanidad que sigue, no nos conviene hacer patentes algunos subterfugios procedentes de los vaivenes que da la vida con sus prejuicios, los cuales es mejor que se los lleve el viento, convirtiéndolos en olvido.

Así creció Helis en una familia como tantas, con una educación carente y envuelto en una genética que despreciaba, la misma que tantas veces quiso abandonar desde niño. Cada uno de sus hermanos vivían del mal ejemplo que habían aprendido, y eran consecuencia de un hogar sintomático y deleznable en su total dicotomía. Una madre adúltera de hijos numerosos, la que muchas veces en su afán por conseguir padre para el último de sus hijos, caía en embarazos a cada momento, y en ese círculo vicioso que heredó de otro mal ejemplo, aquel que en otra oportunidad les contaré. Aquí comienza esta historia, de manera distorsionada.

Helis solía preguntar, tratando de encontrar alguna explicación. ¿Por qué si vienes de un hogar marginal, lo cultivas y lo persigues dándole vida como castigo?

Era ese algo que retumbaba como un trueno en su mente todas las noches y parte de los días, cuando pensaba en su futuro. Muchas veces se preguntó si Dios existía y si así fuera ¿Por qué se debe sufrir sin haber pecado? La falta de respuestas trajo como resultado que él durante un lapso de su vida, hiciera lo que mejor le parecía. Entregará al mundo mal con mal, y así este lo realizó durante mucho tiempo. Se burlaba de sus propias maldades, las que hacía a la gente que se cruzaba su camino, jamás estuvo inconsciente de los delitos que cometió.

El árbol que nunca se nombra en la casa (I) por Daniel Versástegui