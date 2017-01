El periodista Julio Rodríguez catalogó a la Miss Venezuela 2015 como “niña rica, que lo tiene todo”

Luego de que la representante de Venezuela, Mariam Habach, no quedara seleccionada en el cuadro de las 13 semifinalistas del certamen de belleza Miss Universo, fueron muchas las reacciones que se hicieron sentir a través de las diferentes redes sociales.

Entre los comentarios se dice que la criolla es una joven arrogante, maliciosa y antipática, motivo que pudo causar su ausencia en el top del afamado concurso.

Uno de los rumores afirma que Habach le hacía la vida “imposible” al resto de sus compañeras y les hacía creer que ella era una de las máximas favoritas de la ceremonia.

Asimismo, se dijo que Habach tenía grandes diferencias con la chica de Colombia, Andrea Rojas, algo que ambas desmintieron en un video.

Pronóstico

Días antes de la esperada gala, el periodista venezolano y experto en belleza, Julio Rodríguez Matute, hizo una fuerte crítica sobre la criolla. Aseguró que sería elegida entre las semifinalistas y no se equivocó.

El licenciado afirmó que Mariam ha sido una niña rica, que lo tiene todo.

“Siempre ha tenido lo que ha querido. Ha crecido llena de lujos y eso no se le critica (…) lamentablemente, esa vida ha dado pie para que sea una niña arrogante, que vea por debajo a la gente que no es de su nivel socioeconómico (…) que se burle de la gente porque no tuvo la suerte que ella”.

Según lo publicado por el criollo, la conducta de la venezolana no fue la mejor y eso fue decisivo para el resultado final.

“Niña arrogante”

Una fuente cercana a la Organización Miss Venezuela confirmó este lunes a El Norte que todos los comentarios acerca de Mariam Habach son ciertos y expresó que la actual reina de belleza es una “niña arrogante” que le encanta gritar y humillar a los demás por simple capricho.

Entre las miles anécdotas de la fuente, quien decidió mantener su nombre en secreto, confesó que en varias ocasiones Habach gritaba a sus compañeras, maquilladores y hasta a la gente en la calle.

“Una vez tuvimos la oportunidad de visitar a la China en Maracaibo, pero ella como estaba muy sencilla no fue el centro de atención en esa oportunidad, por lo que se molestó y le pidió al señor que nos estaba trasladando a cada lugar que la llevara y él no tenía la autorización por lo que le dijo que no y esa niña armó un berrinche que nadie la soportaba”.

Agradecimiento

La Miss Venezuela 2015, Mariam Habach, envió un mensaje de agradecimiento a los venezolanos por el apoyo que recibió durante su participación en el certamen Miss Universo. Además, aseguró que participar en el concurso fue una experiencia que jamás podrá olvidar.

“Venezuela, mi amada tierra, gracias por permitirme dejar tu nombre muy en alto (…)”.

