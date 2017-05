He leído muchas respuestas a las declaraciones de Dudamel que no suman absolutamente nada! En mi opinión, no hay que perder el foco! Nada se gana insultando al que empieza a alzar su voz con nuestro mensaje. Sí, puede dar rabia todos los años de silencio y complicidad, pero no es el momento de enfocarse en eso. Ahora solo importa que seamos mayoría y que seamos escuchados! #venezuelalibre 🇻🇪🇻🇪🇻🇪❤️💪

A post shared by Mariana Vega (@marianavegaoficial) on May 4, 2017 at 11:22am PDT