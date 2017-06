Hace unos días Jay Z fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y uno de los primeros en felicitarlo fue el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo mensaje fue compartido por el propio músico:

“Y el rapero más grande de todos los tiempos es OBAMA. Gracias 44…”, fue la respuesta del Jay Z.

And the greatest rapper of all time OBAMA . Thank you 44 https://t.co/CueS0BynCj

— Mr. Carter (@S_C_) June 16, 2017