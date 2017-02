Poco podían imaginar Batman, Superman, Zack Snyder y todo el Universo DC que la única película que les salvara del desastre total en estos Razzie fuera un documental político llamado Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party que Donald Trump recomendó durante la campaña electoral.

En total, la película de Zack Snyder ha acumulado 4 Razzie (o Golden Raspberry, según su nombre oficial), la misma cantidad que el documental conservador. El galardón redentor de esta edición ha sido para Mel Gibson, que ha resultado nominado al Oscar como director después de que en 2015 estuviera nominado como peor secundario por Los Mercenarios 3.

Peor Película: Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Peor actor principal: Dinesh D’Souza por Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Peor actriz principal: Becky Turner por Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

