Animadora de La Bomba pidió apoyo para culminar sus evaluaciones en Estados Unidos

La animadora del programa La Bomba, Josemith Bermúdez, reveló sentirse mejor luego de haberse sometido a una nueva intervención quirúrgica hace dos semanas, necesaria debido al cáncer que la aqueja desde hace más de ocho meses.

“Me siento llena de vida, respiro con la esperanza de mejorar, con la mente positiva”, expresó Bermúdez vía telefónica al programa de farándula La Bomba, del cual hasta finales del 2016 formaba parte.

Con referencia al cumplimiento de su tratamiento recordó que en los próximos días deberá pasar nuevamente por el quirófano, por lo cual recordó que a través de la página www.foundme.com/josemithb pueden realizar sus aportes para contribuir a realizarse sus evaluaciones en Estados Unidos.

Bermúdez informó que próximamente estará disponible su línea de labiales, Josemith Cosmetics, comentó también que ya llegaron al país las muestras de los tonos que distribuiremos, “ahora estamos en el proceso de elaboración de los productos, en 60 días tendremos todo listo”.

“Ya he escrito muchos capítulos de esos momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, ahora quiero plasmar esta nueva etapa en donde me he dedicado a vivir sin dolor, esos días llenos de alegría”, dijo la animadora con referencia a la publicación de un diario en el que narra todo lo que ha pasado desde que se enteró que padecía cáncer.

Mejoría

Josemith colgó en su cuenta de Instagram un video en donde se le veía disfrutando de un paseo con su caballo Pavo real. Destacó que se ha dedicado a disfrutar al máximo “estos días sin dolor”.

Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. 🌹 Una publicación compartida de Josemith Actress/TV Host (@josemithbermudez) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 2:18 PDT

Hay compañías que llenan el alma. 🌹#Humanidad #Sensibilidad Una publicación compartida de Josemith Actress/TV Host (@josemithbermudez) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 12:26 PDT



Jakelín Cotorett

[email protected]