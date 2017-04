Bruno Alberto Hernández Medina lleva más de cuatro años siendo parte de la industria musical y ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con varios artistas internacionales, entre ellos Reykon

Como una persona soñadora, humilde, constante y sencillo regresó al ruedo musical Bruno Alberto Medina Hernández, conocido en la industria musical como Bet- O Music.

El oriundo de la ciudad de Caracas se encuentra promocionando su más reciente sencillo, “Ulala”, tema que fue estrenado en noviembre de 2016 y con el que espera conquistar las principales emisoras del país.

“Ulala” fue escrito por el mismo Bet-O Music, bajo la producción de los X-Men y Frayan Music.

El criollo, quien lleva cuatro años dentro del mundo musical, aseguró que a través de esta melodía busca ofrecer un nuevo concepto de su música.

“Con este tema muestro un cambio de música tropical para venirme con una idea un poco más fresca y acercarme a lo que hoy en día está sonando a escala mundial”, comentó.

Bet- O agregó que la pieza se trata de un reggaetón lleno de romance que cuenta con una fusión de sonidos boricuas y colombianos para captar la atención de sus seguidoras.

Sueños

Medina confesó que una de sus principales metas es llegar a sonar en las principales emisoras dentro y fuera de nuestra tierra.

Reveló que desde muy pequeño siempre sintió atracción por la música, pero fue a sus 19 años cuando decidió emprender este camino.

“Desde niño siempre soñé con ser artista, de hecho me la pasaba imitando a los cantantes y siempre decía que en algún momento de mi vida iba a estar a nivel de uno de ellos”, comentó.

Con apenas 19 años de edad, Bruno sintió mayor curiosidad por la música y se brindó a sí mismo la oportunidad de probar suerte en este ámbito, que a su juicio, es muy difícil de empezar sin contar con el apoyo de alguien.

“Es complicado cuando quieres entrar en la música y no cuentas con la ayuda de nadie, pero bueno, luego existieron varios cómplices que quisieron unirse a este sueño”.

Destacó que meses después llegó a él la primera firma con un sello disquero llamado Los Ángeles Productions C.A, con el que tuvo la oportunidad de trabajar año y medio para armar su primer disco titulado “El límite es el cielo”.

Con esta compañía musical el criollo realizó una gira nacional para promocionar su temas “Eres perfecta” y “Pensando en ti”, con la que logró sonar en varias emisoras del país.

Pero meses después de este logro otra empresa le dio la oportunidad de trabajar para lograr su meta, aunque actualmente trabaja por este sueño de forma independiente con su sello discográfico The limit is the sky INC.

Actualmente, se encuentra en la producción de lo que será su nuevo disco al que llamará “Libreta de un escritor”.

“En este proyecto vienen temas como Carita bonita y Como tú no hay ninguna, con este último grabé un video bajo la dirección de Nael y justin con el que me sentí agradecido”, dijo.

Durante estos cuatro años en el mundo de la música Bruno ha compartido tarima con artista de la talla de Ñejo y Dalmata, Plan B, Reyko, entre otros.

-Actualmente son muchos los artistas que están dejando en alto el nombre de Venezuela. ¿Con quién te gustaría grabar un tema?

-Con la Melodía Perfecta. Cada día me gusta más su trabajo, al igual que lo que está haciendo Gustavo Elís. Creo que ellos hacen lo mejor de este país.

-Has comentado que uno de tus mayores sueños es apoderarte de la radio a escala nacional. ¿Tienes algún escenario del país en el que te gustaría exponer tu música?

-Sin duda, el Poliedro de Caracas. Considero que es la tarima más grande que a un artista venezolano le gustaría pisar para mostrar todo su talento.

-¿Cuál crees que la clave para tener éxito el mundo de la música?

-Considero que es la pasión, sin duda, cuando haces las cosas con mucha pasión y amor puedes llegar hasta donde quieras.

Redes sociales

Bet-O, quien lucha por exponer su música a escala nacional e internacional, ofrece sus redes sociales a todas aquellos fanáticos que deseen conocer más sobre su carrera musical.

@albertohm_07 en Instagram, donde podrán conocer más sobre este artista.

Elizaira Marval

[email protected]