El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, criticó el aumento de salario que anunció este domingo el mandatario Nicolás Maduro y expresó que en los últimos años se han cerrado medio millón de empresas en el país.

Con motivo al Día del Trabajador, Borges agregó que actualmente “no hay empleo, salario, no hay seguridad social, no hay inversiones, no hay producción nacional sino lo que hay es simplemente un gobierno que le roba el futuro a todos los trabajadores”, y por eso la dirigencia opositora salió a las calles este lunes.

El parlamentario agregó que desde la oposición continúan luchando por un mejor futuro.

Constituyente comunal

Borges, alertó a la población y a la comunidad internacional sobre la supuesta intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de convocar este lunes una constituyente comunal, “no electa mediante el voto”.

“Anunciamos al mundo preocupado por Venezuela que podría acentuarse la continuación del golpe dado por el Gobierno de Maduro a principios de Abril. Cualquier constituyente comunal y no electa mediante el voto es ilegal y va en detrimento de la democracia”, señaló Borges en rueda de prensa.

El jefe del Poder Legislativo indicó que el Gobierno “desconoce” el voto y se niega a la activación del referendo revocatorio.

“Un gobierno que reprime al pueblo y le huye al voto, no puede llamar a una constituyente comunal no democrática”, enfatizó.

En ese sentido, Borges hizo un llamado al presidente Maduro: “El problema no es cambiar la Constitución, es hacer respetar la que tenemos. Maduro que te quede claro: el problema no es la Constitución, el problema es usted”.

Con información de Ultimas Noticias