El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, rechazó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante las movilizaciones convocadas por La Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Yo creo que hay que tomarse en serio como el mundo está viendo a Venezuela. Hay una preocupación por el salvajismo como se está tratando al pueblo venezolano (…) aquí lo que se está pidiendo es votar, respeto a los derechos humanos, democracia”.

En entrevista con Carlos Fernándes en Televen, Borges dijo que los grupos que asistieron este lunes a la reunión de la comisión presidencial de la constituyente no representan al país. “Invitaron a los empresarios y dijeron que no van a ir, los trabajadores tampoco, invitaron a los sectores religiosos y fue una cantidad de gente allí que no representa a las iglesias importantes (…), invitaron a los partidos políticos y nadie fue, de manera que eso al final nació muerto”.

Borges instó al presidente Nicolás Maduro a buscar una solución grande para el país. “Él está a tiempo. Señor Nicolás Maduro piense en el futuro del país, piense en su propio futuro como una persona que puede jugar un papel histórico”.

El diputado dijo que la mejor solución a la crisis del país es unas elecciones generales, dijo que “cerrar la puerta a eso es abrir las puertas a la violencia”.

Con información de Unión Radio