El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declaró este lunes que “la convocatoria a Constituyente cobra cada vez más fuerza”.

“Esto va a ser una constituyente eminentemente popular, con el pueblo en la calle, opinando y haciendo los aportes necesarios”, destacó el dirigente socialista.

Durante la movilización convocada en respaldo a la Constituyente, Cabello indicó que, ante la inasistencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros partidos opositores, estos no podrán “quejarse” por las bases comiciales que la Comisión Presidencial establezca para la Asamblea.

Además, señaló que “esa Asamblea Nacional Constituyente no va a ser dirigida por la derecha”.

El también Primer Vicepresidente del PSUV enfatizó que “Maduro no tenía que haber hecho la Comisión, no estaba obligado a consultarle porque no aparece en ningún lado”.

Consulta pública

El diputado Diosdado Cabello informó que las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH) han realizado consultas públicas para enviar propuestas a la Comisión Constituyente.

“El Presidente propuso nueve sectores, pero si de ahí (de las UBCH) surge otro más se incorporación”, concluyó Cabello.

Con información de Globovisión