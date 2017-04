El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, reiteró este miércoles la tesis oficialista según la cual detrás de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela está una invasión militar. Así lo dijo en su programa semanal, Con el mazo dando.

“Ellos andan buscando un hecho que desencadene una acción que permita una invasión a Venezuela. Yo lo voy a repetir: La intervención por vía de la Carta Democrática abre la puertas a una invasión militar. Una invasión militar, señora que está en su casa, comienza en estos tiempos por una incursión aérea que ni siquiera es con aviones tripulados. Mandan una cosa que llaman drones. Más o menos la mitad de las veces se equivocan donde van a caer. O sea, que usted puede estar en su casa, en Alto Prado, un edificio lindo y bello, celebrando que el gobierno de Maduro va a caer, con su whisky y su cosa ahí, esos chavistas pata en el suelo, arrastrados, y de repente, bum, le cae una bomba en la sala de su casa. Yo no estoy hablando paja, de verdad, no”, dijo.

“Me da tristeza decir eso pero es la verdad. Ustedes creen que cuando cae una bomba en un colegio y mata 30 niños, ¿es causado por qué, pues? O cae en un hospital. No, ‘creíamos que había un cuartel’, dicen. Así van a decir de su casa, señora. Creíamos que ahí estaba Diosdado Cabello y lanzamos la bomba allá. O estaban los colectivos y lanzamos la bomba allá. Eso son los daños colaterales que ellos llaman”.

Cabello arremetió entonces contra líderes opositores que “están pegados de los santos, con la Conferencia Episcopal por delante,” y que “no tienen las bolas de dar un golpe de Estado como se da un golpe de Estado”.

“Estos escuálidos que no tienen el coraje de pararse como debe ser y quieren mandar a otros que derramen la sangre para ellos hacer patinaje sobre la sangre de los demás y celebrar que tumbaron a Maduro. Nosotros lo dijimos: nosotros no nos vamos a rendir y ustedes no van a pisar Miraflores más nunca, ni uno solo de ustedes va a pisar Miraflores ni invitados a tomarse un café porque todo aquel que traicione a su patria y que esté invocando, provocando, implorando, una invasión de fuerzas extranjeras deben ser tratados como enemigo en su patria. Traidor a la patria, pues”.

Uno de esos traidores, para Cabello, es el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Luis Florido.

“Hay que decirle a la gente… porque cuando se para un Luis Florido a jalarle bola a Almagro, eso es el extremo. Date caché por lo menos. Pero, ¿A Almagro? Hay que caer bien bajo, rogar que invadan a Venezuela, ¿Por qué cree usted que se llevan a sus hijos de aquí, pues?”, dijo.

“Ellos creen que los chavistas somos un movimiento inercial. No. Somos dinámicos, ¿Y quién nos da la dinámica? El pueblo, gracias al comandante Chávez que nos despertó. Pero ellos confunden diciendo que van a aplicar la Carta Democrática. ¿Usted cree que nos vamos a rendir? (…) les digo no nos vamos a rendir y ninguno de ustedes va a pisar Miraflores más nunca”, continuó.

Con información de Noticiero Digital