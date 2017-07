El candidato a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que “no hay forma ni manera” de posponer la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, porque “es un tren de alta velocidad que no puede ser frenado por nadie”.

“La campaña de la derecha es que la Constituyente va a acabar con todo, pero lo que tienen es un miedo terrible al poder popular (…) les ha dado un ataque fulminante de culillo cada vez que escuchar Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Cabello este martes 25 de julio durante un acto de campaña en Nueva Esparta.

“A ellos solo les importa su pellejo y están viendo a quienes se va a inhabilitar (…) ellos dicen que van a cerrar algunos centros de votación por medio de la violencia (…) usted puede irse a cualquier escuela a ejercer el derecho al voto”, expresó al recordar los reajustes hechos por el Consejo Nacional Electoral.

Cabello subrayó que “ la ley contempla hasta 10 años de prisión para aquellos que saboteen el proceso electoral (…) llueve, truene o relampaguee el 30 de julio no hay forma de detenerla”.

“Ellos andan otra vez con el cuento, te van a quitar tu panadería, te van a quitar tu charcutería (…) Dueño de panadería ¿quién te quemó tu panadería?, la derecha, ¿quién te está ayudando para darte un crédito? La revolución”.

“Queremos verdaderos empresarios, no queremos empresarios como Lorenzo Mendoza que sean unos chulos del Estado que se enriquecieron con la plata del Estado, queremos empresarios que presenten sus ideas para salir adelante (…) que produzcan y no exploten a sus trabajadores”, expresó Cabello.

“Todo aquel que haya llamado a incendiar este país, todo aquel que haya llamado ala violencia, esa comisión de la verdad va a revisar caso por caso (…) todo aquel que atente contra la Constitución debe ser inhabilitado (…) porque si no no va a haber paz en este país”.

A los militantes les dijo: “Camarada que nadie se rinda, nos van a atacar por todos lados, mucha cabeza fría, mucha consciencia revolucionaria (…) Sienten que el agua les llega al cuello porque va a haber justicia en Venezuela (…) Hoy le decimos al imperialismo norteamericano ¿qué nos importan sus amenazas?”.

“Estamos preparándonos para una batalla el 30 de julio, pero estamos obligados a irle a tocar la puerta a todo el mundo, tenemos moral (…) No hay una familia que no haya percibido un beneficio de la revolución bolivariana”, dijo.