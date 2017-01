El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, criticó la posición de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), que cuestionó el mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro.

La locura de la derecha en la AN, declaran abandono del cargo por el Presidente y ahora chillan porque no fue a la AN a su mensaje anual.

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) 16 de enero de 2017