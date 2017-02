El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, le respondió este viernes a la Cancillería de Colombia que enviará una nota de protesta a Venezuela por los insultos al vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras.

“Este que está aquí es un soldado y un diputado a la AN, no formó parte del Ejecutivo en ninguna instancia pero soy parte de esta revolución y cuando alguien se mete con el pueblo de Venezuela llámese como se llame tengan la certeza que yo les voy a responder. No me importa lo que diga el mundo”, indicó.

Al conocer las ofensas de Cabello a Vargas Lleras en las que lo tilda de “un gran hijo de puto”, la canciller, María Ángela Holguín, dio anoche instrucciones para el envío de la nota de protesta.

“Después que el vicepresidente colombiano insultó a nuestro pueblo llamándonos ‘venecos’, que es un término despectivo para los venezolanos, yo le respondí porque estoy obligado a hacerlo y ahora resulta que yo lo estoy ofendiendo… pero vaya a lavarse ese paltó señor vicepresidente de Colombia“, dijo.

Asimismo, el dirigente chavista manifestó que ahora los funcionario colombianos “se sienten agraviados” y el Gobierno emite una nota de protesta.

“Ay sí, está bien pues, debe ser que yo me voy a quedar callado, pero no compañeros están equivocados permitieron que su vicepresidente insultara al pueblo de Venezuela y ese señor aún no se ha disculpado”, expresó al tiempo que exigió respeto para los venezolanos.

A su juicio, Vargas Lleras “está allá con su campaña electoral tratando desde aquí desde Venezuela que lo nombren, pero sí hay que nombrarlo, no te metas con Venezuela porque te lo vamos a decir donde te metas”.

Redacción