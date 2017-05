El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, dijo que la decisión de convocar a una Asamblea nacional constituyente es la continuación de un autogolpe de Estado por parte del gobierno nacional. “Si aquí se hubiese dado el referendo revocatorio nada de esto estaría pasando en el país, no habría protestas”.

Capriles hizo un llamado a la ciudadanía a “desobedecer cualquier acción del Gobierno que esté fuera de la Constitución”, pues considera que lo anunciado por el primer mandatario este lunes, pretende simular un proceso que no existe en la Carta Magna.

En rueda de prensa transmitida por Periscope, el gobernador señaló que de acuerdo a las declaraciones de los representantes del Gobierno, el 50% de los miembros de la constituyente ya los eligió el oficialismo, ya que no hablan de elección directa y secreta.

Sostuvo que la razón de esta decisión del presidente Maduro es porque no quieren hacer elecciones generales y “los venezolanos no tienen por qué aceptarla”.

Expresó que “no se convocó ayer un proceso constituyente. No tiene nada que ver con el proceso del año 99”, pues a su juicio es un procedimiento convocado fuera de legalidad. Además afirmó que si los venezolanos aceptan la iniciativa del Presidente, no podrán escoger “más nunca nuestra representación”.

Con respecto a las últimas manifestaciones realizadas y la reprimenda por parte de los cuerpos policiales, declaró que ya no se trata de un tema de orden público sino de una “orden de represión brutal”.

El gobernador rechazó las agresiones contra periodistas de parte de fuerzas de seguridad y manifestantes opositores que rechazan que medios de comunicación no publican información sobre las protestas. “Los periodistas hay que respetarlos, ellos salen a hacer su trabajo. Ellos no deciden qué sale en los medios. Que el Gobierno presione a los medios no es culpa del periodista”, dijo Capriles.

Aseveró que la oposición se mantendrá en resistencia, en protesta pacífica y que no negociarán con el oficialismo. Insistirán en las cinco exigencias que han mantenido desde que iniciaron las protestas en abril: elecciones libres, respeto a la Asamblea Nacional, apertura de un canal humanitario para alimentos y medicinas, liberación de los presos políticos y desarme de “grupos paramilitares”.

Comunicó que en horas de la tarde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informará a la opinión pública sobre los puntos de concentración de la manifestación para este miércoles en todo el país.

Con información de El Universal