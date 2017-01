El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, calificó como un “monólogo” el diálogo que pretende sostener el Gobierno nacional con la oposición, porque no llegan a ningún acuerdo si no se cumplen sus deseos, reseñó El Nacional.

“Una cosa es el diálogo en el que creemos los venezolanos y otra cosa es para el gobierno.

Si no se hace lo que ellos quieren no se hace nada. Para estos señores del gobierno el diálogo es un monólogo, o se hace lo que ellos quieren o no se hace nada. El diálogo tendrá frutos cuando escuchen la voz del pueblo, mientras eso no pase es simplemente una acción inútil”, dijo.

Cuestionó que el presidente Nicolás Maduro celebre que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe apoye el diálogo, si ni siquiera han cumplido los acuerdos, reseñó Panorama.

Capriles reiteró que para salir de la crisis política en la que está sumergido el país, se debe seguir luchando para que el Consejo Nacional Electoral fije un calendario electoral.

El presidente Nicolás Maduro aseguró la cumbre de la Celac que las conversaciones con la oposición de mantienen.

Redacción

[email protected]