Que mala suerte la de ese joven cerebro de PJ que nadie en Venezuela puede entender que lo hayan inhabilitado políticamente cuando, Almagro desde la OEA en su auxilio y preocupado al detalle nos explica como buen exponente de las causas justas que eso no es justo, que quien inhabilita es el pueblo, y que eso no vale por venir de la dictadura del gobierno de Maduro que no perdona que le hagan una sana oposición como la hace Capriles entregado a tiempo completo a sus funciones de buen gobernador desde la gobernación de Miranda, de donde no se mueve de tanto trabajo por el bienestar del pueblo mirandino que lo ama y lo aclama por su desprendimiento de moralidad sin arrepentimiento en la administración y manejos de fondos, todos al alcance y provecho de los pobres que se mueren de hambre sin su ayuda.

Ahora bien, a quién beneficia esa infame decisión que le tumba los pelos del alma a Capriles de aspirar a ser el mejor presidente a futuro para Venezuela, como siempre era su deseo político de largo alcance y añejado por años de estudio y trabajo en que los otros dirigentes de PJ como Julio Borges le estaban limpiando el camino de las dificultades con una cautela de paz que le brindara en bandeja de plata desde la AN el buen desenvolvimiento de la Constitución Nacional con el más pulcro mensaje político de activación de desvelo y estímulo hacia su persona como compañero de lucha que estaba cada día más cerca del poder del Estado y, que sin variante ninguna lo aparta por esa decisión “mortal” del camino incierto hacia ese poder que muy bien pudiera ser a favor de Ramos Allup que, es el más lampiño contrincante además, de otros tantos que tienen ambición de llegar a Miraflores por votos y, lo peor de todo es que no pueden apelar la medida pues, del TSJ ellos no quieren nada por romper el hilo constitucional y, solo le resta esperar que la Comunidad Internacional castigue al gobierno de Maduro por su flaca intervención de echarle más leña al fuego en contra de la oposición.

Corre por los medios y por las redes sin descanso y a velocidad máxima que antes del procurador general tomar la maligna como nefasta decisión de castigar a Capriles dejándolo, bailando en la cuerda floja de sus ambiciones personales de servidor público como para cubrirse sus espaldas y, que llamó a Ramos Allup y, con asomo de paciencia y buena voluntad de amistad como protector que no se embasura entre circunstancias que no caminan en línea recta como hombre sabio dentro del calendario político con más experiencia en decir sí o, no y, en tal caso le preguntó a la buena de Dios sin la sana opinión de la CEV, qué que le parecía la decisión que pronto sería un hecho de inhabilitar políticamente al candidato Capriles por irregularidades que lo metrallaban de corrupto y, que Ramos Allup con voz plácido lenta sin lástima ninguna, le respondió, chenle bolas que ese es un lechugino que no sabe nada de política y como jefe de Estado sería una clamidad afrentosa para Venezuela y, así se cerró el capítulo de Capriles candidato de PJ.

Quien sufre es el pueblo, el pueblo que acompaña a PJ en su desvelo por llegar al poder y que hoy nuevamente se ha consumado otro golpe de Estado que como río de calamidad con Luna Llena, llena al país de inconformidad e injusta imparcialidad como es la decisión que correrá a toda velocidad nuevamente por las calles de Venezuela.

Esteban Rojas.

