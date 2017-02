El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, negó este miércoles 15 de febrero cualquier vinculación con el caso Odebrecht y aseguró que nunca ha firmado ningún contrato con la constructora brasileña.

“Si Maduro pretende montarme una acusación por este caso, no lo voy a dejar pasar. Esto es grave y no me expondré como chivo expiatorio del caso Odebrecht en Miranda. Desde ya les digo que cualquier documento que pretendan sacarme es un documento falso y forjado. Quieren tratar de desviar este caso, porque tienen el agua hasta el cuello y quieren tratar de involucrarnos con esto. Desde que asumí la Gobernación de Miranda, jamás he firmado un contrato con esta empresa”, dijo.

Capriles retó al gobierno a que se abra una investigación para que se conozca “hasta el último dólar” que se le pagó a esta empresa, al tiempo que puso a la orden todos los archivos de la Ejecutivo regional para su revisión.

“Si de verdad quieren investigar a profundidad este tema, más de la mitad del Gabinete de Maduro se verá salpicado por este escándalo. Si quieren saber sobre Odebrecht en Miranda, busquen al señor Cabello, quien durante su gestión tuvo relación con esta empresa. En nuestro estado es donde está la mayor parte de las obras inconclusas, por ejemplo el Metro de Guarenas-Guatire, el Cable Tren Bolivariano, el Metro de Los Teques y la Línea 5 del Metro de Caracas. Quiero que la amenaza que pretende hacerme Maduro se materialice y la podamos hacer en cadena nacional. Yo no me escondo ante cualquier acusación”, afirmó.

Durante una rueda de prensa ofrecida a medios nacionales e internacionales, Capriles dijo que celebra que se congelen bienes y dinero de los personeros del gobierno involucrados con narcotráfico.

Reiteró que frente a las serias acusaciones emitidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Tareck El Aissami, debería separarse del cargo y solicitar a la Fiscalía que una investigación.

“Esta acusación no es cualquier cosa, es un escándalo mundial. Esta denuncia tiene nombre y apellido, no es precisamente contra los venezolanos. Lo más grave de este asunto es que si Maduro renunciara a la presidencia, Venezuela quedaría en manos de un narcotraficante”.

Con respecto al proceso que la Contraloría General de la República le abrió, el Mandatario regional informó que presentará un recurso de reconsideración en las próximas horas, ante la multa de 43.062 bolívares que le fue impuesta, por considerar que no tiene responsabilidad administrativa en los hechos señalados.

Redacción