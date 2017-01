El bullpen anzoatiguense terminó en el tope de las estadísticas colectivas de la postemporada al tolerar solo dos carreras limpias en 24 innings y dos tercios de trabajo

La que durante gran parte de la campaña 2016-2017 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) fue la ofensiva más temible, terminó convertida en la debilidad de Caribes de Anzoátegui en la semifinal contra Águilas del Zulia, cuando el pitcheo finalmente encontró la efectividad deseada.

El primer objetivo para la zafra -estar presente en la postemporada- se cumplió cuando el equipo se encontraba en el clímax de su poderío ofensivo, siendo el factor decisivo para lograr la séptima clasificación consecutiva a esa instancia.

El equipo terminó la Ronda Regular en segundo lugar y líder en los departamentos de carreras anotadas (335), impulsadas (310), jonrones (55), bases alcanzadas (893), slugging (.413) y el segundo mejor promedio de bateo (.277).

Tras barrer a Tiburones de La Guaira en Caracas y clasificar a la semifinal, la Tribu Oriental cayó en un bache ofensivo ante Águilas (2-3, 7-1, 2-3, 2-5, 0-1) donde dejó a 44 hombres en circulación en cinco juegos, mientras que fabricó 13 carreras.

La capacidad de la toletería aborigen nunca estuvo en duda, mas el llamado bateo oportuno desapareció ante los zulianos.

“Es difícil descifrar lo que pasó. Primero bateamos ante un gran pitcheo y después no pudimos. Como dice el dicho: el que no batea, no gana. Sin embargo, en líneas generales fue una temporada muy buena para nosotros”, contó el Gerente Deportivo de Caribes, Pedro Mena.

El segundo factor determinante en la eliminación de los orientales fueron las carreras producto de los errores en defensa. De hecho, cometieron seis pecados con el guante, que se tradujeron en cinco anotaciones de los rapaces y a la postre en tres de las cuatro derrotas.

Cumplieron

El bullpen pasó de ser completamente inestable en la primera parte del campeonato a lucir como lo mejor de la novena caribera en la semifinal, donde permitió 3 carreras (2 limpias) en 24.2 innings, amén de 11 hits permitidos, para una efectividad de 0.72.

“Los relevistas estuvieron excelentes, fue impecable la actuación de jugadores como Richard Salazar, Jean Carlos Toledo, Roberto Canache o Waldis Joaquín”, apuntó Pedro Mena.

“Al final casi todo estuvo bien, menos batear. Águilas también tiene sus méritos. Algunos dicen que fue suerte pero en todo caso lograron pararnos, hicieron todo lo posible”, admitió el gerente.

No obstante, la organización de la cual forma, se despide de la zafra 2016-2017 jugando su segunda semifnal en los últimos dos años.

Futuro prometedor

El directivo de la Tribu indicó que el club hace un balance positivo de la actuación de sus jugadores más jóvenes, quienes lograron acuerdos importantes en varios países para jugar en 2017. Los infielders César Tovar y Edwin García encabezan la avanzada aborigen.

“La juventud se impuso. Todos aportaron esta temporada. Ya han firmado varios, los contratos han estado acorde al grupo”, dijo Mena.

2017 fue el año de jugadores como René Reyes y Luis Jiménez, quienes vivieron un renacer en sus carreras e incluso fueron invitados al Festival del Jonrón Pepsi, realizado en Puerto La Cruz.

“Queríamos un buen grupo y lo tuvimos, los resultados dan fe de que seguimos trabajando y vamos por buen camino. Sabemos que pronto volveremos a ser campeones”, sentenció el gerente de los indígenas.

Los importados fueron parte importante del equipo que apuntaba a estar en la final. Denis Phipps, quien recibió el premio Productor del Año, también terminó en tercer lugar entre los más votados al Jugador Más Valioso.

Waldis Joaquín fue el relevista foráneo con más innings lanzados esta campaña y finalizó su trabajo con 5.2 IP en la semifinal sin permitir anotación alguna.

“El balance sobre los importados es equilibrado. En la primera parte fue una situación dura. Trajimos a dos bateadores y solo uno rindió; los abridores se cayeron. La segunda parte sí fue buena; los relevistas nos sacaron del barro”, analizó Pedro Mena.

Lo próximo de Caribes será la hipotética participación del lanzador zurdo José Álvarez y el toletero Víctor Martínez en el Clásico Mundial de Béisbol.

Carlos Guipe/ECS

[email protected]