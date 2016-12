Efectividad del cuerpo de lanzadores de Caribes, la cuarta mejor de la temporada, solo por detrás de Bravos de Margarita, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua

Durante toda la temporada, Caribes de Anzoátegui combinó pitcheo con buen bateo, esto le permitió al manager Omar López guiar a su equipo a una nueva clasificacón a la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp), la séptima de forma consecutiva.

“Sabíamos que entraríamos a la segunda etapa, no estructuramos un equipo para solo la primera fase, estamos convencidos que tenemos un grupo estructurado para jugar más allá, buscar una nueva final, para eso trabajamos unos cuantos meses”, comentó el gerente deportivo de la Tribu, Pedro Mena, al consultarle sobre lo logrado el pasado jueves ante Águilas del Zulia,

Hasta ayer, la ofensiva de Caribes estaba ubicada como la segunda mejor del torneo con .280, solo por detrás del líder de la temporada, Cardenales de Lara, que tiene .287.

De lejos, la ofensiva de los anzoatiguenses cargó sobre sus hombros a la novena de López, 52 jonrones y más de 300 carreras impulsadas lo certifican, ningún otro equipo ha alcanzado esas cifras en lo que va de campaña, ya que en los vuelacercas, el resto de los conjuntos que hacen vida en la Lvbp, no han alcanzado ni siquiera, los 40 estacazos.

Para completar cuadrangulares y remolcadas, los aborígenes cuentan con 326 anotaciones, único con más de tres centenas, el que más se le acerca es Magallanes con 298.

En cuanto a extrabases se refiere, también son líderes en la liga con 163, igualados con Leones del Caracas. En los sencillos también ha mandado el equipo que hace vida en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel con 571 indiscutibles.

“Siempre he tratado de armar equipos ofensivos en donde he estado y me ha dado resultados favorables, este año no fue la excepción, no tenemos estrellas, nadie tiene egos aquí, es un grupo de muchachos que lucha y rema para el mismo lado y con un solo fin, avanzar y lograr las etapas para meternos en la final, nadie está pendiente de individualidades”, soltó el directivo.

El colectivo siempre ha imperado en Caribes, por tal motivo se nota como comandan también el apartado de toques (26) y elevados (22) de sacrificios, demostrando que los bateadores piensan en producir para su equipo, sin importar las estadísticas individuales.

“Este es uno de los mejores equipos que hemos estructurado, sin temor a equivocarme, nadie bajó la cabeza, si evaluamos los juegos que perdimos, podríamos decir que al final de la temporada Caribes iba a estar cerca de 40 victorias”, contó Mena.

Octubre no fue el mejor mes, en cuanto a desempeño, de Caribes, los ajustes se fueron realizando a medida que transcurrían los primeros días de la zafra peloteril.

“Al principio nos costó un poco ganar porque los lanzadores no se acoplaron, no rindieron lo que esperábamos, y traer un sustituto no es tan fácil como se piensa, pero poco a poco lo que teníamos planificado se fue adaptando y el equipo se encarriló”, explicó Mena.

Pero al llegar la segunda quincena de noviembre, cuando piezas importantes se unieron a la causa oriental, el equipo cambió de rumbo y empezó a tener un rumbo sostenido hasta arriba.

“Cuando el pitcheo enderezó el rumbo y tuvimos incorporaciones importantes como Pedro Rodríguez, Cody Hall, le dijimos a los abridores que nos dieran cinco innings y que el resto lo haría el bullpen, puesto que teníamos a casi tres cerradores en el equipo, sumando a Mayckol Guaipe y el grupo de relevistas”, explicó el directivo aborigen.

Posible abridor

La estructura de Caribes está sólida, a juicio del gerente deportivo, no hay mucho que adicionar para la segunda etapa, puesto no quieren romper la química y lo que ha hecho el manager Omar López, pero sí comentó que “posiblemente busquemos un lanzador abridor para completar nuestro cuerpo de iniciadores, no más de ahí, sabemos que hay tres o cuatro opciones para cambiar, pero también entendemos que los que están lo han hecho bien”, detalló Mena.

Agregó también que “estamos bien en la posición donde nos encontramos, en el segundo puesto abriremos las semifinales en casa, hay equipos que también merecen estar arriba como Cardenales, han jugado muy buena pelota, pero nuestra novena también lo hizo”, concluyó.

José Barberi Jr.

[email protected]