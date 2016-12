Los aborígenes podrían consumar la clasificación a la postemporada en tierras occidentales

Seis encuentros le restan a Caribes de Anzoátegui para completar el calendario de ronda regular en la Liga Venezolana de beisbol Profesional (Lvbp), dos de ellos los disputará entre hoy y mañana con Águilas del Zulia en Maracaibo.

De salir airoso en los dos compromisos en Zulia, Caribes estará sellando su boleto a la siguiente etapa de la temporada, pero también podría salir beneficiado si divide y los tres equipos colistas (Tigres, Magallanes y Leones) caen en alguno de sus desafíos.

Brian Burres (hoy) y Shane Youman (mañana) serán los lanzadores que enviará a la lomita el manager Omar López para medirse a los rapaces, que ayer aseguraron su puesto en la postemporada

“Estoy muy contento por el rendimiento general del equipo, hemos tenido altibajos, pero en la segunda parte del torneo hemos estado más compactos y se ha reflejado en el terreno y en las victorias”, comentó el capitán de los anzoatiguenses, Niuman Romero, quien volvió a la acción hace una semana luego de recuperarse de molestias.

A lo largo de la campaña, los orientales sortearon dificultades y salieron adelante, los abridores no rindieron en algún lapso, luego fueron los relevistas, pero la ofensiva siempre estuvo presente.

“Como equipo hemos sido pacientes, buscamos lo colectivo, jugar para el equipo como dicen, en lo personal me he sentido bien, le he dado bien a la bola pero de frente a la defensa, ahora viene la parte buena de la temporada, me gusta la postemporada, ahí cambian las cosas”, comentó Romero.

Youman ha sido uno de los brazos que ha aportado buenos innings a la causa aborigen, mañana irá a la lomita a buscar otro triunfo.

“El beisbol es de mucho pitcheo, y si nuestros lanzadores mantienen los juegos cerrados, sabemos que la ofensiva siempre responderá en cualquier momento del juego, estamos compactados tanto en ofensiva como en pitcheo”, comentó.

Sobre compartir con tantas figuras en el dogout de Caribes y de lo que ha aportado cada uno al equipo en la temporada, el veterano infielder dijo que, “aquí hay mucho talento, pero además de eso nos ayuda la versatilidad de los jugadores, muchos podemos jugar varias posiciones, siempre hay espacio para que todos aportemos, nos mantenemos unidos bien sea en el terreno o en la banca, la intención es triunfar y dar alegrías a los fanáticos”

Romero intenta conseguir un nuevo contrato para el beisbol organizado de Estados Unidos, por esa razón, espera con tranquilidad las negociaciones.

“Hay algunas conversaciones con varios equipos, mi agente me ha mantenido informado de lo que podemos concretar, es posible que en los próximos días tengamos noticias de algún contrato”, finalizó.

Arcia con Arizona

Oswaldo Arcia, que en venezuela pertenece a Caribes de Anzoátegui, llegó ayer a un acuerdo con Diamondbacks de Arizona, confirmó el club del Oeste en la Liga Naciona de Grandes Ligas. Arcia, nacido en Anaco y de 25 años, estuvo esta temporada con Mellizos de Minnesota, Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami y Padres de San Diego. En 69 juegos, bateó .203 de promedio con ocho jonrones y 23 impulsadas.Arcia tiene promedio de bateo vitalicio de .235 en cuatro temporadas.

José Barberi Jr.

