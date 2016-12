El líder en salvados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el cubano Hassan Pena fue la primera selección de Cardenales de Lara en incorporar refuerzos

El trabajo de estructuración y planificación de Caribes de Anzoátegui para estar en la postemporada le permitió tomar el segundo turno en la escogencia de los refuerzos y sustitutos, una vez terminada la Ronda Regular, con lo cual el equipo pudo equiparar el peso de los jugadores que fueron convocados desde Estados Unidos.

Tal como se esperaba, el primer jugador en ser anunciado por la Tribu Oriental fue un abridor: el derecho de los Leones del Caracas, Jhoulys Chacín. Cardenales de Lara -primer clasificado- se hizo con los servicios del cerrador cubano Hassán Pena (Magallanes).

Jhoulys Chacín (2-2) cumplió 5 aperturas esta campaña y registró efectividad de 2.54 en 28.1 innings lanzados. Estadísticamente fue el mejor año en su experiencia de cuatro zafras en el béisbol profesional, todas con los melenudos.

El zuliano inició el 2016 en Grandes Ligas con Bravos de Atlanta (26.2 IL) y culminó con un total de 29 presentaciones (17 aperturas) por los Dodgers de Los Ángeles. En California dejó efectividad de 4.68 en 117.1 capítulos de labor.

El equipo aborigen fue notificado por Atlanta que el inicialista Balbino Fuenmayor no podrá jugar en enero por acoplarse a un plan de entrenamiento de cara a las prácticas primaverales, por lo cual el club llegó a un acuerdo con el toletero Mario Lissón, del Magallanes.

Anzoátegui también incorporó en sus planes al relevista zurdo Edgar Ibarra, también perteneciente a los filibusteros, quien fijó efectividad de 1.29 en 11 salidas (7.0 innings de trabajo) durante la primera parte de la temporada.

Lissón, uno de los bateadores de fuerza más habilidosos de la liga, es pieza probada “en la chiquita”, clave en los encuentros de la segunda parte del campeonato. El jueves cerró con un discreto promedio de .250 en 55 juegos disputados y 192 turnos al bate.

“Súper Mario” tiene promedio vitalicio de .283 en playoff, con 18 cuadrangulares y 48 remolcadas. Por su parte, Edgar Ibarra viene de dos playoff consecutivos y un título alcanzado con los Tigres de Aragua la zafra pasada.

El relevista derecho John Church será sustituido en el roster por Lissón, mientras que Ibarra será el reemplazo del abridor zurdo Brian Burres.

El roster semanal subirá de 35 a 36 jugadores, mientras que el cupo de importados ahora es de 10 en lugar de nueve por la adición. El 2 de enero los equipos deben entregar su nómina activa, antes de las 4:00 pm. El próximo lunes los aborígenes reciben a Tiburones de La Guaira en Puerto La Cruz, iniciando la primera serie.

Deseado

El relevista de Navegantes del Magallanes, el cubano Hassan Pena, líder en salvados (16) de la temporada 2016-2017, fue la primera selección de Cardenales de Lara, equipo con privilegio de iniciar la escogencia tras terminar en la cima de la clasificación.

Pena dejó foja de 1-2 y efectividad de 2.59 en 31.1 innings de labor durante la Ronda Regular. Sin embargo, apenas fue su tercera mejor actuación en cuatro años de experiencia en Venezuela. Fue el primero de nueve jugadores del Magallanes en ser tomados como refuerzos. Leones del Caracas aportó la misma cantidad.

Las llaves de postemporada son Bravos de Margarita vs. Cardenales, Tigres de Aragua vs. Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira vs. Caribes de Anzoátegui.

Carlos Guipe/ECS

[email protected]