La polémica Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, respondió a través de su cuenta en Instagram a las declaraciones ofrecidas por la animadora Annarella Bono, quien criticó recientemente a los artistas venezolanos que viven en el extranjero por publicar fotos mostrando su apoyo al país.

Castellanos, quien vive en Miami, Estados Unidos, desde su participación en el Miss Universo, aseguró que se tomó el tiempo para ver el video de las palabras ofrecidas por Bono.

La exreina de belleza comentó que Bono se refirió a sus colegas de forma “despectiva”.

“Me llamo la atención el ¿por qué no se quedaron aquí?… entreteniéndolos… fue de las frases más contundente que dijiste”, dijo Castellanos en la red social.

La modelo expresó que no se considera artista porque no le dio tiempo de lograrlo por a la poca oportunidad de trabajo que existe en Venezuela por solo haber dos canales de televisión. “A mí no me ofrecieron un trabajo en Venezuela por la escasez de pantalla”, aseveró.

Castellanos también mencionó en el texto a la actriz Norkys Batista como un ejemplo por tener línea de traje de baño, obra de teatro y comerciales.

“Tú a mí no me vienes a decir que porque tú vives en Venezuela te duele más que a mí que estoy fuera de ella. Cada quien defiende a su país con las herramientas que tenga y punto”, concluyó.

