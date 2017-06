Las categorías menores continuarán su camino en el Campeonato Estadal de Fútbol de Anzoátegui. Hoy se disputarán 10 encuentros en distintas canchas de la región.

En las canchas del Colegio Pío XII, los salesianos recibirán a Tiro Libre FC por la categoría sub 20. En la misma división, chocarán Real Olimpic y Atlético Anzoátegui.

En Tronconal III, la Escuela Jesús Yendis será el anfitrión ante Centro Gallego, en el trío de encuentros que se medirán en los eslabones sub 10, 12 y 14.

En la campo de Rómulo Gallegos, en Barcelona, Atlético 29 de Marzo se encarará a Amigo Sport. Real Barcelona y Hermanos Páez chocarán en el mismo terreno, ambos encuentros de la sub 16.

Continuación de la jornada

Para el día sábado, Menca Sport se enfrentará a Urbrimar en los escalafones sub 8, 10, 12, 14 y 16.

En las canchas del Colegio Pío XII, tendrán careos Recreativo “A” vs Recreativo “B” por la sub 8. Además los locales se medirán ante EF Cristo te ama en los eslabones sub 12 y 14.

Algunos resultados de la tercera jornada fue la victoria en la sub 8 de Recreativo 5-1 ante Pdvsa con póker de Ángel Salazar y un tanto de Víctor Guevara, mientras que por los rojos marcó Leonaiker Bermúdez.

Pibes consiguió los tres puntos contra Guanire Sport con marcador 3-0.

En la cancha Los Tubos en Chuparín, Fundación Patón González doblegó 1-0 a Pdvsa en el escalafón sub 10.

Andreína Torres/ECS

[email protected]