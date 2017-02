El Vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Franklin Rondón sostuvo estar de acuerdo con el incremento del ticket de alimentación “nosotros (los trabajadores) debemos acompañar al gobierno para buscar medidas que protejan el salario (…) para poder garantizar el poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Rondón desmintió la premisa que dicho aumento del bono de alimentación genere despidos o cierre de empresas “eso no ocurrirá, en primer lugar el ‘Cestaticket’ no tiene incidencia salarial, de manera que cuando se habla de un aumento de salario; lo que afecta la economía es que no podemos tener una economía inflacionaria”, indicó.

Para el Vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, los trabajadores deben eleven los niveles de producción y productividad permanente “estamos convencidos que la Sundde hace el esfuerzo para hacer el mejor trabajo en supervisar los precios; los trabajadores deben participar en el control y supervisión”.

Con información de Unión Radio