Después de la polémica en las redes sociales el cantante Jesús Rondón, conocido en la industria musical como “Chucho” anunció ayer su retiro de la música tras componer un sencillo en el que expresó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente.

El intérprete de “Sola” dijo que nunca recibió dinero por el tema y pidió disculpa a quienes se sintieron ofendidos luego de la publicación.

El criollo agregó que nunca fue su intención hacer sentir mal a los venezolanos, debido a que sólo quería unir a todos a través de la música y no desatar más odio.

“Pido nuevamente disculpas a todos los que ofendí y les digo que no volverán a escuchar más esa canción y ninguna otra de mí por los momentos. Gracias a todos los que han seguido mi música por más de una década, a ustedes les pido disculpas y por respeto a todos en general me ausentaré de mi carrera musical, lo que ha sido mi pasión desde que tengo uso de razón y evidentemente ya no será vista igual por ustedes”, escribió en su Instagram.