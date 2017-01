El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, afirmó este viernes, 13 de enero, que la oposición no acudirá a la reunión de diálogo con el gobierno porque el gobierno ha incumplido los acuerdos establecidos en la mesa.

“Hoy estaba prevista sesión diálogo,pero no tiene sentido reunirse con quien incumple su palabra. No hay cita pero hay que trabajar, no podemos irnos de vacaciones, que se cumplan acuerdos. Aunque hoy no hay reunión de diálogo, los demócratas seguimos comprometidos con el mecanismo,además el gobierno tuvo mala idea de retirar billete 100 bolívares así que no va haber hoy interlocución Gobierno-Unidad”, dijo Torrealba durante su programa La unión es la fuerza.

Instó a los mediadores a venir a Venezuela “a verificar in situ lo que ocurre, para diseñar nuevo formato de diálogo. Hay que diseñar otro tipo de diálogo, que no sea una coartada para perder tiempo”.

Sobre el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, sostuvo que “pretenden inhabilitarlo políticamente, por eso le montaron una olla. Ayer(jueves) hubo una escena bufa de supuesta audiencia pública de Capriles en Contraloría, a los burócratas les dio miedo el pueblo e hicieron una audiencia privada, personas agredidas. Atacados los mirandinos por paramilitares maduristas(…) terminó esa ópera bufa con una sanción, una multa a Capriles injusta e inaceptable”.

Sostuvo que “nuestra estrategia es constitucional,no podemos convertirnos en dos grupos luchando por el poder. Hay desesperación, pero sin racionalidad no sirve, gobierno está derrotado no caído.Fuerza y criterio(…) estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para evitarle a Venezuela más dolor”.

Con información de Panorama