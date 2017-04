Ciudad Vinotinto fijó en tres su número de partidos invicto al superar ayer 1-1 al Deportivo Anzoátegui en 6ta jornada del Torneo Apertura de la Tercera División del fútbol nacional.

Kerman Rodríguez puso arriba al equipo del entrenador Gerardo Rodríguez al minuto 50 aprovechando un centro por el sector izquierdo. Pero Jesús Aular igualó a falta de 10 minutos para el final.

‘’Cuando no se puede ganar lo importante es no perder, hoy sacamos un punto valioso que nos da aire para continuar con el buen ritmo. A pesar que nos esforzamos por el lauro no conseguimos el resultado’’, manifestó el defensor Daniel Moreno.

Ciudad Vinotinto llegó a 8 puntos en el Grupo Oriental 2, mientras que Danz continúa líder. Los morreños se mediran ahora a Deportivo Nueva Esparta en la isla de Margarita por la séptima jornada.

Carlos Guipe

